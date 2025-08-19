מיגל ויטור טס לפורטוגל לקראת הניתוח בברכו

קפטן הפועל באר שבע, מיגל ויטור, שנפצע במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו, טס היום (שלישי) לפורטוגל במטרה לעבור מחרתיים את ניתוח האורתוסקופיה בברכו.

ויטור צפוי להחמיץ את החודשיים הקרובים. מי שינתח את ויטור הוא רופאו בפורטוגל וגם חלק מהשיקום יעבור במולדתו.

כזכור, הבלם מירר בבכי וירד מהמגרש כשהוא נתמך באנשי הצוות הרפואי. ויטור הלך צולע בסיום כשברכו חבושה, הוא עבר MRI, שגילה כי הוא סובל מקרע במניסקוס וצפוי להיעדר כחודשיים.

היעדרות ויטור בקרוב מובילה ללחץ גדול מאחר ומצבת הבלמים עומדת כעת על שניים בלבד: מתן בלטקסה ואור בלוריאן. יש צורך במציאת בלם זר שיחזק את הקבוצה והמאמצים יצברו כרגע תאוצה, עד אז יתרכזו בעיקר בשוק השחקנים החופשיים שמצמצם משמעותית את אפשרויות הבחיר.