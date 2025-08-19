החתמת גדראני מראה לקרבאלי את הדרך החוצה

האם ההחתמה של בלם קייראט, לוקה גדראני, מסמנת לבריאן קראבלי שהוא ימצא את עצמו מחוץ לבית״ר ירושלים כבר בחלון העברות של ינואר? יכול מאוד להיות שכן.

המהלך של בית״ר להחתים בלם שיצטרף לקבוצה רק בדצמבר לא מקרי. נכון שהבלם הגאורגי קשור בחוזה עד נובמבר בקבוצתו שמשחקת במפעלים האירופיים, אבל הבחירה להחתים בלם לעוד ארבעה חודשים מובילה לכך שמה שעומד מאחורי ההחתמה הזו זה ניסיון ברור להראות את הדרך החוצה לקראבלי, ממנו לא מרוצים בבית״ר ירושלים.

בבית״ר אומרים כי לא בטוח שקראבלי יסכים לעזוב כי הוא מחזיק בחוזה, אבל בהחלט שזה הכיוון.

בנוסף לזה, בבית״ר מדגישים שיגיע בלם נוסף ממש בקרוב לקבוצה, מה שממחיש עוד יותר עד כמה המחשבה העתידית של המועדון בנוגע להמשך דרכו של קראבלי ברור שהרי בית״ר לא תחזיק חמישה בלמים שמתוכם שלושה זרים כשיש את גיל כהן שמוערך מאוד.