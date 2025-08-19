יום שלישי, 19.08.2025 שעה 22:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
11-11בטיס8
11-11ריאל סוסיאדד9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11אתלטיקו מדריד15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

בכורה לאלכסנדר ארנולד בהרכב ריאל בלה ליגה

המגן שהגיע מליברפול יערוך הופעת בכורה בליגה הספרדית כשהוא ב-11 למשחק נגד אוססונה, גם האוסן בהגנה. אמבפה בחוד. שידור חי ב-22:00 בערוץ ONE

|
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

את עונת 2024/25 ריאל מדריד תרצה לשכוח ללא ספק. קיליאן אמבפה הצטרף למי שכבר הייתה אלופת ספרד ואירופה, אבל זה נגמר ללא שום תואר למעט הסופר קאפ האירופי אי שם בתחילת העונה. הערב (שלישי, 22:00), הפנים כבר קדימה, והבלאנקוס פותחים את מסע להשבת הכתר בשעה זו עם המחזור הראשון שלהם בלה ליגה מול אוססונה בברנבאו. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דין האוסן, אדר מיליטאו, טרנט אלכסנדר ארנולד, קרארס, אורליון טשואמני, פרדיקו ואלוורדה, ארדה גולר, ברהאים דיאס, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

זהו יום מרגש כמובן לכל אוהד ריאל ולמועדון, כמו בכל תחילת עונה, אך יש כאלו שזה מיוחד עוד יותר. טרנט אלכסנדר ארנולד, אלברו קאררס, דין האוסן ופרנקו מסטנטואונו מארחים לראשונה באצטדיון המיתולוגי, וכמובן על הקווים לראשונה בברנבאו עומד המאמן החדש של ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, שינסה להשיג שלוש נקודות במחזור הראשון בליגה הספרדית.

יש לספרדי גם חסרונות, כמו ג’וד בלינגהאם, אדוארדו קמאבינגה, אנדריק ופרלאן מנדי פצועים, ואנטוניו רודיגר מורחק זכר לאדום בגמר הגביע נגד ברצלונה בעונה החולפת. אגב, בעונה שעברה חניכיו של קרלו אנצ’לוטי דאז פתחו את הליגה עם משחק חוץ נגד מיורקה, בדומה לברצלונה העונה, רק שהקטלונים ניצחו 0:3, וריאל מדריד סיימה ב-1:1 די מאכזב.

התוצאה הזו, 1:1, היא גם התוצאה במשחק האחרון בין סגנית אלופת ספרד לבין אוססונה, בפברואר האחרון במסגרת הסיבוב השני של עונת 2024/25, במשחק בו קיליאן אמבפה ואנטה בודימיר כבשו. בסיבוב הראשון בברנבאו זה נגמר עם 0:4 מוחץ ללבנים, כשוויניסיוס כבש שלושער אדיר וג’וד בלינגהאם הוסיף אחד. הפעם האחרונה שהקבוצה מפמפלונה ניצחה את ריאל? 0:1 אי שם בינואר 2011.

