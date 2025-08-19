יום שלישי, 19.08.2025 שעה 18:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"נשארו כמה פרטים קטנים לסגור עם וייסמן"

נשיא וולפסברגר, דיטמר ריגלר, התייחס להחתמה המסתמנת של החלוץ: "אנחנו כמעט שם". על פי דיווחים בספרד, עדיין לא ברור האם מדובר בהעברה או השאלה

|
שון וייסמן חוגג במדי וולפסברגר (רויטרס)
שון וייסמן חוגג במדי וולפסברגר (רויטרס)

שון וייסמן עשוי לחזור למקום שבו פרץ: וולפסברגר האוסטרית. נשיא המועדון, דיטמר ריגלר, הביע אופטימיות בנוגע להשלמת העסקה מול גרנדה: “אנחנו כמעט שם, נשארו רק כמה פרטים קטנים”, אמר בראיון לעיתון Kleine Zeitung, ימים ספורים לפני משחקי הפלייאוף של הקונפרנס ליג מול אומוניה ניקוסיה.

הדיווחים האחרונים לא מבהירים אם גרנדה תקבל דמי העברה, אך ברור שלפחות תיחסך לה משכורתו של החלוץ, שמוערכת בכ־600 אלף יורו. וייסמן שיחק כבר במדי וולפסברגר בעונת 2019/20 ורשם במדיה את עונתו הגדולה בקריירה: 37 שערים ב־40 משחקים. ההצלחה הפכה אותו לרכש נוצץ של ויאדוליד בספרד (ב־4 מיליון יורו). עם הקבוצה ירד ליגה, אך שנה לאחר מכן חגג עלייה חזרה עם המאמן פאצ’טה.

וייסמן כזכור כבר היה קרוב לעבור לפורטונה דיסלדורף מהליגה השנייה בגרמניה, אך העסקה נפלה בעקבות פוסטים שפרסם ברשתות החברתיות על המלחמה בעזה, אותם מחק בהמשך, מה שהוביל לכך שהקבוצה הגרמנית חזרה בה מהסיכום איתו. כעת, הוא ינסה לשקם את הקריירה כשיסגור מעגל בתחנה הראשונה שלו מעבר לים.

