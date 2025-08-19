יום שלישי, 19.08.2025 שעה 20:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

צפו: 0:7 ענק למכבי פ"ת על הפועל ב"ש בנערים א'

שנתון 2009 של המלאבסים פתחו את עונת 2025/26 עם הצהרת כוונות מול הקבוצה מבירת הנגב. דידי (צמד), שטיינברג, זוארץ, בר (צמד) וחזן, הכריעו בגדול

|
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (אופיר מגדל)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (אופיר מגדל)

קבוצת נערים א’ של מכבי פתח תקווה פתחה את עונת 2025/26 בצורה הכי טובה שיש. הקבוצה של יוסי בן שטרית רשמה 0:7 ענק על הפועל ב”ש במחזור הפתיחה, במפגן הצהרת כוונות משווע. ארז דידי פתח את החגיגה בדקה ה-37, יונתן שטיינברג הוסיף שלוש דקות מאוחר יותר, ובן זוארץ, בנו של שינו, קבע 0:3 במחצית מהנקודה הלבנה. דידי השלים צמד בדקה ה-57, כשלאחר מכן תמיר בר כבש צמד משלו בדקות 63 ו-71 ורואי חזן עלה מהספסל וקבע את תוצאת המשחק בדקה ה-85. צפו בתקציר: 

נערים א': 0:7 ענק למכבי פ"ת על הפועל ב"ש

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/ 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */