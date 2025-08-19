צפו: 0:7 ענק למכבי פ"ת על הפועל ב"ש בנערים א'

קבוצת נערים א’ של מכבי פתח תקווה פתחה את עונת 2025/26 בצורה הכי טובה שיש. הקבוצה של יוסי בן שטרית רשמה 0:7 ענק על הפועל ב”ש במחזור הפתיחה, במפגן הצהרת כוונות משווע. ארז דידי פתח את החגיגה בדקה ה-37, יונתן שטיינברג הוסיף שלוש דקות מאוחר יותר, ובן זוארץ, בנו של שינו, קבע 0:3 במחצית מהנקודה הלבנה. דידי השלים צמד בדקה ה-57, כשלאחר מכן תמיר בר כבש צמד משלו בדקות 63 ו-71 ורואי חזן עלה מהספסל וקבע את תוצאת המשחק בדקה ה-85. צפו בתקציר:

