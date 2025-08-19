יום שלישי, 19.08.2025 שעה 20:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

צפו: מכבי ת"א הביסה את בית"ר 1:5 בנערים א'

הצהובים מתל אביב פתחו עונה בצורה טובה מאוד עם ניצחון מהדהד על הקבוצה מהבירה. צמדים לבן שושן ויוסף, כולל גולסואים של האחרון. צפו בתקציר המשחק

|
נערים א' של מכבי תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)
נערים א' של מכבי תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)

ליגת העל לנערים א’ התחילה בסוף השבוע האחרון, כשביום ראשון מכבי תל אביב אירחה במגרשה בקריית שלום את בית”ר ירושלים, והביסה אותה עם 1:5 גדול. התל אביבים עלו ליתרון מהיר ולמרות שהירושלמים הצליחו להשוות באופן זמני, פערי הרמות היו ברורים והקבוצה מהבירה ששבה לליגת העל לאחר שנתיים קיבלה שיעור חשוב להמשך העונה שלה.

בדקה השלשית דניאל בן שושן העלה את מכבי ת”א, שלבשה במשחק הזה את מדיה הכחולים ליתרון. בית”ר השוותה בדקה השמינית עם שער של טוהר גני אך רק באופן זמני, כי מבצע יפה של עידו יוסף קבע 1:2 כחול בדקה ה-35. רוני האוזי דחק מקרוב את השלישי בדקה ה-40. בדקה ה-75 דניאל בן שושן השלים צמד וכבש את הרביעי של מכבי, ובדקה ה-75 עידו יוסף הבקיע את השני שלו עם עוד מבצע אישי, וקבע את תוצאת המשחק. 1:5 למכבי ת”א.  צפו בתקציר: 

נערים א: 1:5 מהדהד למכבי תל אביב על ביתר

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל.
https://ext.football.org.il/app/ 

