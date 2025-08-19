צפו: מכבי ת"א הביסה את בית"ר 1:5 בנערים א'

ליגת העל לנערים א’ התחילה בסוף השבוע האחרון, כשביום ראשון מכבי תל אביב אירחה במגרשה בקריית שלום את בית”ר ירושלים, והביסה אותה עם 1:5 גדול. התל אביבים עלו ליתרון מהיר ולמרות שהירושלמים הצליחו להשוות באופן זמני, פערי הרמות היו ברורים והקבוצה מהבירה ששבה לליגת העל לאחר שנתיים קיבלה שיעור חשוב להמשך העונה שלה.

בדקה השלשית דניאל בן שושן העלה את מכבי ת”א, שלבשה במשחק הזה את מדיה הכחולים ליתרון. בית”ר השוותה בדקה השמינית עם שער של טוהר גני אך רק באופן זמני, כי מבצע יפה של עידו יוסף קבע 1:2 כחול בדקה ה-35. רוני האוזי דחק מקרוב את השלישי בדקה ה-40. בדקה ה-75 דניאל בן שושן השלים צמד וכבש את הרביעי של מכבי, ובדקה ה-75 עידו יוסף הבקיע את השני שלו עם עוד מבצע אישי, וקבע את תוצאת המשחק. 1:5 למכבי ת”א. צפו בתקציר:

