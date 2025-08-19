יום שלישי, 19.08.2025 שעה 18:27
כדורגל ישראלי

בית"ר ירושלים החתימה את הבלם לוקה גדראני

הירושלמים הודיעו על צירוף שחקן ההגנה הגיאורגי בן ה-28, אך הבהירו שיגיע רק בחודש דצמבר והסיבה לכך בפנים. שיחק עם ארד ודן גלזר בקייראט הקזחית

|
ברק יצחקי (עמרי שטיין)
ברק יצחקי (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים הודיעה היום (שלישי) על החתמת הבלם לוקה גדראני, שהצטרף למועדון לשנה וחצי – אך רק מחודש דצמבר. הגיאורגי בן ה-28 עבר בקריירה שלו מספר תחנות והבולטת ביניהן היא אלופת קזחסטן בעונה האחרונה, קייראט אלמטי, בה משחקים שני ישראלים בדמות עופרי ארד ודן גלזר.

בבית”ר הסבירו למה יגיע רק בעוד שלושה חודשים וקצת: “גדראני יצטרף לקבוצה שלנו בחודש דצמבר וזאת לאור העובדה כי קבוצתו קאיראט מתחרה בימים אלה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, כאשר במידה וקבוצתו תנשור היא תשחק בשלב הבתים של הליגה האירופית במהלך החודשים הקרובים”.

גדארני משתייך לסגל נבחרתו גיאורגיה ובעבר שיחק גם באקטובה הקזחית, בה רשם למעלה מ-25 הופעות בהרכב. לאחר התקופה שלו באקטובה עבר הבלם לקייראט. יש לציין שהבלם שחתם הוא במקביל להתחזקות שתהיה עדיין בחלון הזה בבלם נוסף.

במועדון הוסיפו עוד מידע על הבלם החדש: “לוקה, רשם בעונה האחרונה 21 הופעות בהרכבה של קייראט וסייע לה לזכות בתואר האליפות בעונת 2024/25. כעת הבלם וקבוצתו מדורגים במקום ה-2 בטבלה לאחר 20 משחקים בליגה המקומית”.

גדראני יהיה הזר השישי של הקבוצה מהבירה, כאשר עד עתה בקיץ האחרון הצטרפו לחבורה של ברק יצחקי בין היתר: הבלם הקולומביאני בריאן קרבאלי, המגן הסנגלי אריאל מנדי, הקשר האחורי אילסון טבראש מקייפ ורדה והחלוץ קאלו הניגרי.

