ספורט אחר

איגודי הספורט נגד דרישה חדשה של וינגייט

ראשי הענפים נגד הקריטריונים לחלוקת תקציבי ההכנות האולימפיות, לאחר שהמכון הודיע לאיגודים כי הם נדרשים לדווח על נסיעות והגדיל את הבירוקרטיה

מכון וינגייט (מערכת ONE)
איגודי הספורט המובילים נגד שיטת חלוקת ההכנות האולימפיות החדשה. בעקבות דרישה חדשה שקיבלו ממכון וינגייט שדורש לבצע בקרה על הוצאות האיגודים, מחר (רביעי) ראשי האיגודים יתכנסו על מנת לדון בתגובה לכך.

תקציבי ההכנות האולימפיות מחולקים לטובת ההכנה למשחקים האולימפיים מידי שנה ומכסים חלק מהעלויות של נבחרות ישראל השונות. כזכור, חלק מהאיגודים כבר התלוננו בעבר על הקריטריונים לחלוקת הכספים וכעת נדמה שהאיגודים החזקים הולכים להתאגד נגדם.

ראשי האיגודים המובילים - בשייט, בשחייה, בהתעמלות, בטאקוונדו, בקליעה, בג׳ודו ובאתלטיקה - צפויים להתכנס לדיון בעקבות דרישה חדשה שהוציא להם מכון וינגייט. ראשי המכון מעוניינים לבצע בקרה על כל פעילותם של האיגודים על מנת שאלו יוכלו לקבל את תקציבי ההכנות האולימפיות.

בעבר, המדינה הייתה מחזירה כספים לאיגודים על פי מחירון שנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר לכל נסיעה וטיסה לחו”ל, אך בגלל שלמכון וינגייט אין מחירון שכזה והוא מעוניין לתת החזרים גבוהים יותר, הוא דורש לקבל דיווחים מפורטים על כל נסיעה.

כעת במכון וינגייט דורשים מהאיגודים להציג כרטסת, דו"ח נסיעה מפורט לכל פעילות שהיא טיסה ולוודא שמצוין בו מספר המשתתפים הכולל בכל פעילות מדווחת ושההוצאות בגינם נרשמו בכרטסת. בנוסף, האיגודים התבקשנו לצרף לדו"ח הנסיעה תצהיר החתום ע"י יו"ר ומנכ"ל האיגוד ומאומת ע"י עו"ד או רו"ח, כאשר בתצהיר יש לכלול את מספר האנשים הכולל שהשתתף בפעילות ומתוכם מספר המשתתפים שאושרו על ידי היחידה לספורט הישגי במסגרת ההכנות האולימפיות. כמו כן, הם מבקשים גם חשבוניות כדי לראות את ההוצאות על כל פעילות.

באיגודים טוענים כי זוהי בירוקרטיה שאי אפשר לעמוד בה. בעבר הם לא נדרשו לספק דיווחים כאלה, בטח שלא באישור של עו"ד או רו"ח. לטענתם, המהלך של העברת האחריות לחלוקת ההכנות האולימפיות ממשרד התרבות והספורט למכון וינגייט נועד לצמצם בירוקרטיה ולא להפך.

