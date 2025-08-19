יום חמישי, 21.08.2025 שעה 18:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

ז'ואאו פליקס הכריע: אל נאסר בגמר הסופר קאפ

הפורטוגלי נהנה מבישול של רונאלדו בדרך לשער בכורה, ולמרות הרחקת מאנה ומעל מחצית בעשרה שחקנים, אל נאסר גברה 1:2 על אל איתיחד ובנזמה ועלתה לגמר

|
ז'ואאו פליקס חוגג (רויטרס)
ז'ואאו פליקס חוגג (רויטרס)

האם כריסטיאנו רונאלדו בדרך לתואר ראשון במדי אל נאסר? היום (שלישי), במסגרת חצי גמר הסופר קאפ הסעודי, הפורטוגלי עשה צעד משמעותי לעבר המטרה, כאשר הצליח יחד עם קבוצתו לנצח 1:2 את אל איתיחד של קארים בנזמה, בדרך לגמר, במשחק שנערך בהונג קונג. 

מספר שחקנים ערכו הופעת בכורה רשמית במדי אל נאסר, ביניהם הבלם שהגיע מברצלונה, איניגו מרטינס, כוכב באיירן מינכן לשעבר, קינגסלי קומאן, וכן ז’ואאו פליקס, עבורו הייתה זו בכורה חלומית עם שער ניצחון הודות לבישול של כריסטיאנו רונאלדו. 

סאדיו מאנה, שהעניק לאל נאסר את היתרון בדקה העשירית, ולאחר שסטיבן ברחוויין איזן עבור אל איתיחד, הסנגלי של אל נאסר השאיר אותה בעשרה שחקנים כבר בדקה ה-25, לאחר אדום ישיר שספג בעקבות עבירה על שוער אל איתיחד, מוחמד יוסף. 

אלא שגם בעשרה שחקנים, אל נאסר הראתה אופי והצליחה לנצח את המשחק. בדקה ה-61, כריסטיאנו רונאלדו נשלח קדימה, ובאחד על אחד מול השוער, מסר שמאלה לז’ואאו פליקס, שגלגל מול שער חשוף לרשת. תחילה השער נפסל בטענת נבדל של רונאלדו, אך לאחר התערבות ה-VAR הוא אושר, והתוצאה נשמרה עד לסיום, כששיתוף הפעולה הפורטוגלי מביא את אל נאסר לגמר על התואר. 

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */