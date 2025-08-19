בזכות תרומה: יועץ השחייה עשוי לחדש את חוזהו

הנהלת איגוד השחייה תדון בישיבתה מחר (רביעי) בחידוש חוזהו של דייב מארש כיועץ לנבחרת השחייה לקראת אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. זה יקרה בזכות תרומה.

מארש צפוי לחזור לעבוד על פי ההסכם הקבוע שכבר היה בעבר, עם תרומה והסכם חסות של הקרן של משפחת בלווטניק מול החברה של דייב מארש שנקראת ‘אמריקה גיב איי.אן.סי’. תפקידו של דייב מארש יהיה תמיכה בספורטאים במכללות, קידום עבודה בארה״ב, תכנון קדם-אולימפי ותמיכה בספורטאי העילית של נבחרת ישראל.

עלות ההסכם, אותו תממן הקרן, תעמוד על 880 אלף דולר ב-16 תשלומים לאיגוד השחייה, כאשר שכרו של מארש ישולם בזכות תרומה של 100 אלף דולר מידי שנה לארבע שנים עד דצמבר 2028 - וכל יתר הכספים יילכו לאיגוד לטובת קידום ההכנות האולימפיות למשחקים האולימפיים כתרומה לשחיינים הישראלים.

יעקב טומרקין ודייב מארש (איציק בלניצקי)

למעשה, הקרן הגדילה את תרומתה מ-600 אלף דולר ל-880 אלף דולר, זאת משום שאיגוד השחייה נקלע לקשיים כלכליים בגלל קנס שקיבל מהמדינה וקיצוץ בתקציב ההכנות האולימפיות. אגב, מחר גם יוצג התקציב השנתי להנהלה.

חידוש חוזהו של מארש הוא נושא שעלה בישיבת ההנהלה הקודמת, אך לאחר דין ודברים הוחלט לדחות את הדיון לגבי חידוש החוזה שלו לישיבה מחר. בין היתר, חברי ההנהלה דרשו לדעת מה תהיה הגדרת התפקיד שלו בטרם האיגוד יחתום על החוזה.