יום שלישי, 19.08.2025 שעה 18:26
כדורגל ישראלי

גורפינקל וצ'נגדו הודחו בחצי גמר הגביע הסיני

המגן הישראלי השלים 120 דקות בהן תיפקד היטב בהגנה, אך התקשה לספק תרומה התקפית וראה את קבוצתו מפסידה 4:3 בתום דו קרב פנדלים מול חנאן סונגשאן

|
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)
יהב גורפינקל במדי צ'אנגדו (IMAGO)

יהב גורפינקל וקבוצתו צ’נגדו רונגצ’נג הודחו היום (שלישי) מול חנאן סונגשאן במסגרת חצי גמר הגביע הסיני, במשחק שהוכרע בדו קרב פנדלים עם 3:4 לזכות האורחת, אחרי שהתוצאה עמדה על 0:0 בתום 120 דקות. 

הישראלי רשם הופעה סולידית עם 83 אחוזי דיוק במסירה, 11 מאבקים מוצלחים וסחט ארבע עבירות, אך גם איבד כדורים והתקשה לתרום למשחק ההתקפה של קבוצתו, שלאורך הזמן החוקי רשמה איום בודד לעבר המסגרת של האורחת.

המגן וחבורתו היו דומיננטיים יותר במהלך ההארכה, שלטו בקצב ואיימו על השער, אמנם לא הצליחו למצוא את הרשת ולאחר שריקת הסיום ניגשו להכרעה מהנקודה הלבנה בה כאמור נכנעו אחרי שתי החטאות של רומלו וטימו לצ’רט. גורפינקל לא נכלל ברשימת הבועטים של מאמנו ג’ונג- וון, ויתמקד במאבק על התואר בליגה הסינית. 

יהב גורפינקל דוהר (IMAGO)יהב גורפינקל דוהר (IMAGO)
