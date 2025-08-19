יום שלישי, 19.08.2025 שעה 16:42
ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
103-124אוניון סט. ז'ילואז1
103-84סט. טרוידן2
95-114אנדרלכט3
93-64קלאב ברוז'4
83-54מכלן5
75-54סטנדרד ליאז'6
64-64אנטוורפן7
46-54גנק8
45-44סרקל ברוז'9
47-54זולטה וורחם10
47-54גנט11
35-24לובייר12
311-64ווסטרלו13
35-44שרלרואה14
25-14דנדר15
112-44לובן16

דיווח: חלאילי היה המטרה העיקרית של וולבס

העיתונאי רודי גלאטי שיתף כי קבוצת הפרמייר ליג הייתה במגעים עם הישראלי של סן ז'ילואז, שדרשה סכום גבוה מדי - מה שגרם לאנגלים לרדת מהאופציה

|
ענאן חלאילי (רויטרס)
ענאן חלאילי (רויטרס)

אחרי זכייה היסטורית באליפות בלגיה, ענאן חלאילי פותח עונה נוספת עם אוניון סן ז’ילואז. הקיצוני שעשה את המעבר לאירופה ממכבי חיפה, לא השתלב מיד, אך בהדרגה הצליח לתפוס מקום חשוב בקבוצה ותרם ב-2024/25 שני שערים וארבעה בישולים ב-34 הופעות בזירה המקומית.

בתוך כך, כשאנחנו בשיאו של חלון ההעברות של הקיץ, העיתונאי האיטלקי רודי גלאטי דיווח היום (שלישי) כי שחקן נבחרת ישראל היה במגעים עם וולבס מהפרמייר ליג. יתרה מכך, איש התקשורת שיתף כי חלאילי היה נחשב למטרה העיקרית של הזאבים.

בסופו של דבר, האנגלים הלכו על רכש אחר בדמות ג׳קסון צ׳אטצ׳ואה, שהגיע לבלגים לאחר שתי עונות בוורונה האיטלקית. בן ה-23 מקמרון הוא קצת יותר מבוגר מענאן (20), אך משחק בתפקיד דומה לו במיוחד אצל סן ז’ילואז – כמגן או כשחקן כנף.

עוד מגלאטי, הוא בעצם טען שדרישותיה הכספיות הגבוהות של אוניון על חלאילי, היו אלה שגרמו למועדון האנגלי לרדת מהאופציה של הישראלי ולמעשה להתמקד בחלופה שתעלה להם פחות.

