פתחו יומנים: פורסמו הגרלות משחקי ליגה ב'

לאחר פרסום הגרלות משחקי ליגה א’, הגרלות משחקי סבבי הגביע בליגות א’-ב’-ג’, מגיעה עתה הגרלת משחקי ליגה ב’ צפון א’, צפון ב’ וליגה ב’ דרום א’ ודרום ב’ לעונת המשחקים 2025/26. ההתאחדות לכדורגל העבירה היום (שלישי) את ההגרלה לליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, שתחל ב-13.09.2025 ותסתיים ב-18.04.2026.

בין היתר, במחוזות הדרומיים, הפועל לוד, הקבוצה של אופיר רגב, תצא לקריית אונו, עירוני בית דגן ואיציק שלום יתארחו מול העולה החדשה, לזרוס חולון. הכח מכבי עמידר רמת גן תפתח עונה מול מחנה יהודה, אייל גולן ובאר יעקב יתארחו ברמלה מול מ.ס המקומית. אהוד כחילה ושדרות יתמודדו מול איחוד צעירי אבו גוש, בעוד מ.כ ערד תפגוש את הפועל אשקלון.

במחוזות הצפוניים, מ.ס בני ממב”ע הגולן והגליל תתמודד מול הפועל בני ג’דידה מכר, בית”ר נהריה עם אליאור סיידר תארח בביתה את הפועל איחוד בני סמיע, ערן לוי ומ.כ אור עקיבא יארחו בביתם את הפועל איחוד בני ג’ת, מהליגה בה שיחקו יחד (ג’ שומרון), הפועל טירת הכרמל תצא למשחק חוץ מול מ.ס כדורגל משהד, ומ.כ צופי חיפה יארחו בביתם את הפועל דליית אל כרמל.

ליגה ב’ דרום א’, מחזור 1

בית”ר פתח תקווה – בית"ר כפר סבא

הפועל הוד השרון – מכבי עירוני כפר יונה

הפועל קריית אונו – הפועל לוד

א.ס לזרוס חולון – עירוני בית דגן

בני ג’לג’וליה – בית”ר תל אביב חולון

מ.ס בני יפו אורתודוכסים – הפועל כפר קאסם שועאע

מכבי עירוני עמישב פתח תקווה – בית”ר רמת גן

הכח מכבי עמידר רמת גן – הפועל מחנה יהודה

ליגה ב’ דרום ב’, מחזור 1

עירוני בית שמש – מכבי באר שבע

מכבי עירוני נתיבות – הפועל אשדוד

מ.ס רמלה – מכבי באר יעקב

מ.כ ערד – עירוני אשקלון

בני אילת – מ.ס. שיכון המזרח

מכבי שעריים – הפועל ירוחם

בית”ר עירוני קריית גת – הפועל שגב שלום

איחוד צעירי אבו גוש – מ.כ שדרות

ליגה ב’ צפון א’, מחזור 1

הפועל דיר חנא – הפועל בני עין מאהל

בני מג’אר – מ.כ אחווה כפר מנדא

מכבי איחוד בני אבטין – מכבי בני ג’דידה מכר

מ.כ שפרעם – הפועל כאוכב

מכבי אחווה שעב – מכבי בני אבו סנאן

הפועל בני ג’דידה מכר – מ.ס. בני ממב”ע הגולן והגליל

מ.ס. צעירי כפר מנדא – הפועל בני בענה

בית”ר נהריה – הפועל איחוד בני סמיע

ליגה ב’ צפון ב’, מחזור 1

מ.כ אור עקיבא – הפועל איחוד בני ג’ת

מ.ס כדורגל משהד – הפועל טירת הכרמל

מ.ס צעירי חיפה – מ.ס בני קלנסוואה

הפועל יפיע – מ.כ כבביר

מ.כ צעירי חיפה – הפועל דליית אל כרמל

הפועל בני ערערה עארה – בית”ר חיפה

מ.ס טירת הכרמל – הפועל רמות מנשה מגידו

איחוד בני באקה – מכבי אחי איכסאל