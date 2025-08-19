יום שלישי, 19.08.2025 שעה 14:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

בנוסף למאמן: ברעננה ממשיכים גם עם עוזריו

חוזיהם של ליאם אצ'רקן וטל רודני חודשו אצל העולה החדשה מהשרון. הם ימשיכו עם הקבוצה גם בליגת העל בנוסף למאמן שי סגלוביץ', אצ'רקן: "שמח להמשיך"

שי סגלוביץ' (איציק בלניצקי)
שי סגלוביץ' (איציק בלניצקי)

העולה החדשה, מכבי עירוני רעננה, ממשיכה לבנות את הקבוצה לעונה הקרובה וכעת הודיעה רשמית כי בנוסף למאמן, שי סגלוביץ’, גם עוזריו, ליאם אצ’רקן וטל רודני, ימשיכו בקבוצה גם בליגת העל. על כך שאצ’רקן ימשיך פורסם לראשונה ב-ONE.

ליאם אצ’רקן (29) הצטרף לקבוצה מפנינת השרון בקיץ הקודם מגלבוע/גליל יחד עם המאמן שי סגלוביץ’ והעונה הקרובה תהיה החמישית של המאמן ועוזרו יחד (לפני כן היו בעירוני נהריה). אצ'רקן אמר: “אני שמח להמשיך במועדון לעונה נוספת. מצפה לראות את המטרו מלא בכל משחק ולהמשיך את הדרך שהתחלנו בעונה החולפת”.

טל רודני, בן ה-26, שהצטרף בקיץ הקודם מעמק חפר, מסר: “אני מאד מתרגש לקראת העונה הראשונה שלנו בליגת העל אחרי כל כך הרבה שנים, באנו כדי להישאר”.

