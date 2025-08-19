בנוסף למאמן: ברעננה ממשיכים גם עם עוזריו

העולה החדשה, מכבי עירוני רעננה, ממשיכה לבנות את הקבוצה לעונה הקרובה וכעת הודיעה רשמית כי בנוסף למאמן, שי סגלוביץ’, גם עוזריו, ליאם אצ’רקן וטל רודני, ימשיכו בקבוצה גם בליגת העל. על כך שאצ’רקן ימשיך פורסם לראשונה ב-ONE.

ליאם אצ’רקן (29) הצטרף לקבוצה מפנינת השרון בקיץ הקודם מגלבוע/גליל יחד עם המאמן שי סגלוביץ’ והעונה הקרובה תהיה החמישית של המאמן ועוזרו יחד (לפני כן היו בעירוני נהריה). אצ'רקן אמר: “אני שמח להמשיך במועדון לעונה נוספת. מצפה לראות את המטרו מלא בכל משחק ולהמשיך את הדרך שהתחלנו בעונה החולפת”.

טל רודני, בן ה-26, שהצטרף בקיץ הקודם מעמק חפר, מסר: “אני מאד מתרגש לקראת העונה הראשונה שלנו בליגת העל אחרי כל כך הרבה שנים, באנו כדי להישאר”.