בעליון דחו את הערעור, רמה"ש סופית בליגה א'

סוף פסוק בפרשת ירידת הליגה של הפועל ניר רמת השרון: בית המשפט העליון, וכבוד השופט חאלד כבוב, דחו היום (שני) את בקשת רמת השרון למתן סעד זמני שיעכב את ירידתה לליגה א'. משמעות ההחלטה היא כי הקבוצה תפתח את עונת 2025/26 בליגה א’, ואילו את מקומה בליגה הלאומית תתפוס הפועל עירוני עפולה.

רמת השרון פנתה לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את עתירתה נגד ההחלטה של הרשות לבקרת תקציבים, החלטה שניתנה בשל אי עמידה בדרישות התקציב לעונה הקרובה. על פי פסיקת השופט חאלד כבוב, אין מקום להתערב בקביעות המקצועיות של הרשות ובית הדין העליון של ההתאחדות, שפעלו כדין ואף העניקו לקבוצה ארכה חריגה לאישור התקציב, ארכה שרמת השרון לא הצליחה לעמוד בה.

תחילתה של הפרשה באי עמידתה של רמת השרון בדרישות הרשות לבקרת תקציבים. למרות שהקבוצה דורגה במקום ה-11 בליגה הלאומית בעונה החולפת, ולא הייתה צפויה לרדת מבחינה ספורטיבית, היא לא הצליחה להגיש תקציב מאושר כנדרש, גם לא לאחר שהוקצתה לה ארכה חריגה עד ל-29 ביולי.

שחקני רמת השרון מאוכזבים (חגי מיכאלי)

בעקבות כך, הרשות הודיעה כי הקבוצה תרד לליגה א', והפועל עפולה, שסיימה מתחת לקו האדום, תישאר בליגה הלאומית. רמת השרון ערערה תחילה לבית הדין העליון של ההתאחדות, ולאחר מכן פנתה לבתי המשפט האזרחיים, אך ללא הועיל.

השופט כבוב: אין בסיס משפטי להתערבות

בהחלטתו המפורטת, ציין כבוב כי בית המשפט לא נוהג להתערב בהחלטות מקצועיות של גופים פנימיים בענפי ספורט, כל עוד לא נפל בהן פגם מהותי. עוד הוסיף, כי גם אם מאזן הנוחות נוטה לטובת רמת השרון, מדובר בפער שאינו מצדיק חריגה מהכללים, בעיקר לאור הסיכויים הנמוכים של התביעה להצלחה.

"המבקשת קיבלה ארכה משמעותית לאישור תקציבה, אך לא עמדה גם בה," כתב כבוב. "בית הדין העליון פעל באופן ענייני והגון, ואף התריע כי זו ארכה סופית. אין כאן עילה משפטית המצדיקה את התערבותנו”.

רמת השרון: הליך לא הוגן

טענות רמת השרון נדחו כולן, כולל זו שלפיה יו"ר הרשות לבקרת תקציבים סירבה להגיב בזמן לפניותיהם, מה שלטענת הקבוצה מנע ממנה לעמוד בתנאים. בית המשפט קבע כי טענה זו לא הוכחה, והוגשה ללא ראיות מספקות. בכך מגיע לסיומו המאבק המשפטי של רמת השרון, שתיאלץ כעת להתמודד עם ירידת ליגה, לא מהסיבות הספורטיביות הרגילות, אלא על רקע כלכלי וניהולי.