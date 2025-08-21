הזר ה-5: שאנדה סילבה חתם בהפועל תל אביב

הפועל תל אביב עם עוד חלק בפאזל של אליניב ברדה. העולה החדשה לליגת העל הכריזה היום (חמישי) על צירופו של הזר החמישי שמגיע לקבוצה הקיץ הזה, והחמישי בסך הכל בקבוצה אחרי שכל אלו מעונה שעברה שוחררו. שאנדה סילבה חתם באופן רשמי לשנתיים במועדון האדום ומגיע מסנט לואיס מה-MLS, והוא ינסה לעזור למועדון לעמוד במטרות בעונת 2025/26.

הפורטוגלי קיבל את המספר 10, ואמר לאחר החתימה: “אני מאוד שמח ונרגש להיות פה, ביקרתי היום באצטדיון בלומפילד והתרגשתי מאוד, זה כבוד גדול עבורי לייצג את המועדון ואני מקווה שנתחיל בצורה טובה את הליגה בשבת. יאללה הפועל”.

סילבה שהגיע לסנט לואיס בחודש אפריל מאטלנטה יונייטד, רשם בעונה שעברה 20 הופעות ב-MLS ובגביע האמריקאי בשתי הקבוצות. עם זאת, רובן היו כמחליף, הוא קיבל בסך הכל 505 דקות בלבד ובישל שער אחד בניצחון של אטלנטה 3:4 על ניו יורק סיטי בחודש מרץ.

שאנדה סילבה רודף אחרי ליאו מסי (IMAGO)

בעונת 2024 סילבה כיכב עם שער ניצחון דרמטי מול אינטר מיאמי של ליאו מסי ולואיס סוארס. למעשה, הוא עזר לאטלנטה להדיח את הוורודים בפלייאוף. זה היה בסיבוב הראשון בסדרה של הטוב משלושה משחקים, מיאמי ניצחה 1:2 במשחק הראשון, במשחק השני סילבה כבש שער נהדר בבעיטה לחיבורים בדקה ה-94 שסידר 1:2 לאטלנטה וכפה משחק שלישי, בו היא ניצחה 2:3.

סילבה החל את הקריירה המקצוענית שלו בוויטוריה גימראייש הפורטוגלית. ממנה הוא עבר לווסטהאם ב-2018, תחילה הוא שיחק בקבוצה עד גיל 23 שלה, שם הרשים עם שלושער מול טוטנהאם. בהמשך הפורטוגלי גם ערך הופעת בכורה בפרמייר ליג בסוף 2018, אבל סבל בהמשך ממחלה שגרמה לאשפוז בבית חולים ופספס את תחילת עונת 2019/20.

בהמשך הקריירה סילבה הושאל לאריס סלוניקי היוונית והפך לשחקן משמעותי. לאחר מכן נחת בנוטינגהאם פורסט, שיחק בדיז’ון בליגה השנייה בצרפת, וב-2023 הגיע לאטלנטה. סילבה הוא כאמור הזר החמישי של ברדה אחרי צירופם של שיקו, פרננד מאיימבו, אנדריאן קרייב ולוקאס פלקאו.