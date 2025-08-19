אנצ'לוטי לא יזמן את ויניסיוס לסגל נבחרת ברזיל

נבחרת ברזיל תיאלץ להסתדר ללא ויניסיוס ג’וניור בשני המשחקים האחרונים שלה במוקדמות המונדיאל 2026. הכוכב של ריאל מדריד לא נכלל ברשימה המקדימה שנשלחה לפיפ"א, כך דווח בתקשורת הברזילאית.

הסיבה? שילוב בין עונש הרחקה לבין החלטה מקצועית. ויניסיוס ספג צהוב שלישי בניצחון 0:1 על פרגוואי, מה שמונע ממנו לשחק מול צ’ילה (4 בספטמבר). בנוסף, המאמן קרלו אנצ’לוטי בחר לא לזמן אותו גם למשחק מול בוליביה (9 בספטמבר), במטרה לאפשר לו מנוחה אחרי עונה מתישה עם יותר מ־60 הופעות רשמיות במדי ריאל והסלסאו. אגב, למשחק הזה הוחלט שלא לזמן כלל שחקנים הפעילים באירופה.

רודריגו ומיליטאו חוזרים לסגל

מי שכן נכנסו לרשימה הם רודריגו ואדר מיליטאו, ששבו לאחר פציעות. במיוחד מדובר בבשורה עבור מיליטאו, שחזר לאחר ניתוח שני ברצועה הצולבת ואף פתח במשחק ידידות מול קבוצת טירול האוסטרית ב־12 באוגוסט.

ההכרזה הרשמית – בשבוע הבא

הרכב הסופי יוכרז רשמית ביום שני, 25 באוגוסט, באירוע מיוחד של התאחדות הכדורגל הברזילאית. שחקני הסגל יתכנסו לאימונים החל מה־1 בספטמבר. ברזיל, שכבר הבטיחה את מקומה במונדיאל 2026, תחתום את שלב המוקדמות עם משחקים מול צ’ילה ובוליביה.