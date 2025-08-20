"המשימה שלי היא לאתר את אוסקר גלוך הבא"

ליגת העל לעונת 2025/26 תתחיל בסוף השבוע הקרוב, אבל לא רק היא. גם הליגה הלאומית תצא לדרך וכמו בכל שנה היא תספק שוב קרבות מעניינים על העלייה, על הפלייאוף וגם על הירידה. לקראת הפתיחה של הליגה השנייה בטיבה בישראל, יובל נעים עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מי הפייבוריטית שלך בלאומית?

”הליגה שקולה, ברור שמכבי פ”ת עדיפה, אבל נועם שהם צריך להבין שלא יחכו שם עד למחזור ה-10. אם הדברים לא ייפתחו בצורה טובה, אני חושב שהשינוי במכבי פ”ת יהיה מהיר. אני לא רואה את הפועל עכו ולא את הפועל רמת גן עולות ליגה. לעשות בשנה אחת שינוי כזה, קודם כל קשה להביא שחקנים בישראל, זה ברור. אני לא חושב שבעכו עשו משהו מיוחד, לדעתי בסגל הזה פלייאוף עליון זו הצלחה”.

יש לך טיפ להוכנבוים?

“עדיף להוכנבוים להתעסק בעכו ובתוצאות טובות, ושקודם כל מבחינת הטבלה שיהיו באזור הצמרת ויהיו בעניינים, ושהליגה לא תברח. אומרים כל שנה למשל על בני יהודה, אז גם אני מהמר על בני יהודה השנה, אבל לא בגלל השחקנים, אלא רק בגלל הקהל. צריכה להיות משמעות גדולה שאם בני יהודה טיפה תהיה בצמרת, גם במשחקי חוץ, משחקי בית ברור שיהיה סולד אאוט, אני מדבר על משחקי חוץ. כשאתה בא למשחק חוץ ויש כמעט 2,000 איש, זה משפיע על התוצאה, זה נותן לך עליונות, או לפחות צריך לתת לך”.

מתי אתה תחזור לאמן? בטלפון הראשון?

“אני לא מחכה לטלפון הראשון, אני כרגע עובד בהתאחדות, מרוצה מהתפקיד שלי ואני עושה אותו באהבה”.

נראה אותך במשחקי נוער וכו’?

”כן, בהרבה משחקים. זה אבל הייתי עושה גם לא בתפקיד, אני אוהב לראות כדורגל ואת העתיד”.

חסרים לנו בלמים.

”אני אאתר את הבלמים הבאים, את יוסי בניון הבא, את אוסקר גלוך הבא. הם לא הגיעו ממקומות גדולים, יוסי מדימונה למשל, אוסקר מרחובות, אני אמצא את הבאים”.

איזו עונה תהיה בלאומית לדעתך? מי תהיה הסינדרלה?

“ראשון לציון בנתה קבוצה טובה, אבל יש הבדל בין סוס שחור לבין לעלות ליגה. גם מכבי יפו קבוצה טובה, אבל שוב, יש הבדל”.

יובל נעים, מי עולות ליגה?

”אין ברירה, מכבי פתח תקווה ובני יהודה”.