יום רביעי, 20.08.2025 שעה 16:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

"המשימה שלי היא לאתר את אוסקר גלוך הבא"

יובל נעים דיבר ב-"שיחת היום" על התפקיד בהתאחדות: "עושה אותו באהבה". על הליגה הלאומית: "ראשל"צ תהיה הסוס השחור". ומי הפייבוריטיות לעלייה?

|
יובל נעים (שחר גרוס)
יובל נעים (שחר גרוס)

ליגת העל לעונת 2025/26 תתחיל בסוף השבוע הקרוב, אבל לא רק היא. גם הליגה הלאומית תצא לדרך וכמו בכל שנה היא תספק שוב קרבות מעניינים על העלייה, על הפלייאוף וגם על הירידה. לקראת הפתיחה של הליגה השנייה בטיבה בישראל, יובל נעים עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מי הפייבוריטית שלך בלאומית?
”הליגה שקולה, ברור שמכבי פ”ת עדיפה, אבל נועם שהם צריך להבין שלא יחכו שם עד למחזור ה-10. אם הדברים לא ייפתחו בצורה טובה, אני חושב שהשינוי במכבי פ”ת יהיה מהיר. אני לא רואה את הפועל עכו ולא את הפועל רמת גן עולות ליגה. לעשות בשנה אחת שינוי כזה, קודם כל קשה להביא שחקנים בישראל, זה ברור. אני לא חושב שבעכו עשו משהו מיוחד, לדעתי בסגל הזה פלייאוף עליון זו הצלחה”.

יש לך טיפ להוכנבוים?
“עדיף להוכנבוים להתעסק בעכו ובתוצאות טובות, ושקודם כל מבחינת הטבלה שיהיו באזור הצמרת ויהיו בעניינים, ושהליגה לא תברח. אומרים כל שנה למשל על בני יהודה, אז גם אני מהמר על בני יהודה השנה, אבל לא בגלל השחקנים, אלא רק בגלל הקהל. צריכה להיות משמעות גדולה שאם בני יהודה טיפה תהיה בצמרת, גם במשחקי חוץ, משחקי בית ברור שיהיה סולד אאוט, אני מדבר על משחקי חוץ. כשאתה בא למשחק חוץ ויש כמעט 2,000 איש, זה משפיע על התוצאה, זה נותן לך עליונות, או לפחות צריך לתת לך”.

ירון הוכנבוים (שחר גרוס)ירון הוכנבוים (שחר גרוס)

מתי אתה תחזור לאמן? בטלפון הראשון?
“אני לא מחכה לטלפון הראשון, אני כרגע עובד בהתאחדות, מרוצה מהתפקיד שלי ואני עושה אותו באהבה”.

נראה אותך במשחקי נוער וכו’?
”כן, בהרבה משחקים. זה אבל הייתי עושה גם לא בתפקיד, אני אוהב לראות כדורגל ואת העתיד”.

חסרים לנו בלמים.
”אני אאתר את הבלמים הבאים, את יוסי בניון הבא, את אוסקר גלוך הבא. הם לא הגיעו ממקומות גדולים, יוסי מדימונה למשל, אוסקר מרחובות, אני אמצא את הבאים”.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)נועם שוהם (ראובן שוורץ)

איזו עונה תהיה בלאומית לדעתך? מי תהיה הסינדרלה?
“ראשון לציון בנתה קבוצה טובה, אבל יש הבדל בין סוס שחור לבין לעלות ליגה. גם מכבי יפו קבוצה טובה, אבל שוב, יש הבדל”.

יובל נעים, מי עולות ליגה?
”אין ברירה, מכבי פתח תקווה ובני יהודה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */