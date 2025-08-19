יום שלישי, 19.08.2025 שעה 14:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

המהפכה מתחילה: תמריצי הישגיות למקומות 1-4

חשיפת "שיחת היום": במסגרת מהפכת הספורט של מיקי זוהר, השר קיים כבר 8 פגישות בנושא ויש החלטה דרמטית: פחות 30-40% הקצבות למי שלא יעמוד בדרישות

|
עומר אצילי ופייר קורנו (עמרי שטיין)
עומר אצילי ופייר קורנו (עמרי שטיין)

במסגרת מהפכת הספורט שמתכנן שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, כפי שחשף בתוכנית "שיחת היום" עם מסגרת חדשה של מבחני תמיכה חדשים לאיגודים ולאגודות, הוא כבר קיים בנושא שמונה ישיבות.

המטרה במהפכה היא גם לתמרץ הישגיות: מי שיסיים בכל הליגות במקומות 1-4 יקבל בונוס על הישגיות, בכל הרמות - גם בנוער ובנערים. כמו כן, מי שלא יעמוד בדרישות של ממשל תאגידי של להיות שקוף, הגבלת קדנציות וכל מה שידרשו, יקבל פחות הקצבות בסך של 30-40 אחוז, ככה שזה הולך להיות דרמטי.

כזכור, מיקי זוהר חשף את המהפכה בספורט הישראלי לפני כשבועיים, זאת לאור הרצון לראות שיפור ניהולי באיגודים. השר הודיע בזמנו כי הוא יציב דרישות חדשות לממשל תאגידי בארגונים, בניסיון לקבוע סטנדרטים גבוהים יותר שיעלו את רמת הניהול בספורט הישראלי.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (שחר גרוס)שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (שחר גרוס)

במסגרת שינוי מבחן חלוקת כספי התמיכה לאיגודים ולאגודות, השר זוהר בחן אפשרות להצבת יעדים גבוהים יותר לניהול האיגודים במטרה לשפר באופן משמעותי את הממשל התאגידי של איגודי הספורט בישראל. המבחן החדש, שיחלק כ-300 מיליון שקלים לאיגודים ולאגודות, צפוי להיכנס לתוקפו החל מינואר 2026.

מיקי זוהר אמר: “איגודי הספורט בישראל חייבים לעלות לרמה הבאה של רמת הניהול, כדי להיות דומים לסטנדרט הניהולי באירופה. נבקש מאיגודים במסגרת מבחן האיגודים-אגודות החדש לעמוד בסטנדרט ניהול חדש. נחלק את הכסף על פי קריטריונים מקצועיים ועניינים, כך שיתמרצו משמעותית איגודים שישפרו את הממשל התאגידי שלהם”.

המהפכה בספורט הישראלי
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */