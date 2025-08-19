מטאבי עד נוי: השחקנים שיכולים להפתיע בפנטזי

ליגת העל בכדורגל מעבר לפינה וגם עונת הפנטזי הישראלי של ONE עומדת להיפתח. בשלב הזה אתם המנג’רים כבר אמורים להיות סגורים על רוב ההרכב, אבל אם אתם מחפשים לגרד עוד נקודות בזול, הפינה הזאת בדיוק בשבילכם. פינת המציאות של ליגת החלומות מציגה את השחקנים ששווה לכם לשים עליהם עין ושתג המחיר עבורם משתלם ביחס לתרומה שהם עשויים לספק.

ג’וסלין טאבי (7 מיליון, הפועל פ"ת)

דריבליסט מחונן שמסוגל לפרק הגנות באחד על אחד. בפתח תקווה בונים עליו שייתן את הניצוץ ההתקפי, ואם הוא יתפוס רצף טוב, מדובר באחת ההזדמנויות המעניינות בפנטזי.

טאבי ג׳וסלין בועט (ראובן שוורץ)

איתמר נוי (7 מיליון, מכבי ת"א)

הקשר היצירתי של הצהובים, שהגיע הקיץ מהפועל חיפה אחרי עונה טובה, עם הרבה מסירות מפתח וחוש למשחק עומק. אם ימשיך לקבל דקות משמעותיות ברוטציה, הוא יכול להפוך לנכס התקפי מרשים במחיר נוח יחסית.

ז'רקו לאזטיץ' ואיתמר נוי (Picture by Pedja Milosavljevic)

אסיל כנעני (6 מיליון, בני ריינה)

פותח בקביעות וכבר סיפק 4 שערים בגביע הטוטו, מה שמעיד על חדות מול השער. שחקן צעיר עם הרבה פוטנציאל, כזה שמסוגל להחזיר תשואות גבוהות במחיר נמוך.

קווין ריאסקוס לפני אסיל כנעני (חג'אג' רחאל)

אופק מליקה (6 מיליון, מכבי ת"א)

אם ימשיך לקבל קרדיט בהרכב, ההגנה החזקה של מכבי ת"א נותנת לו יתרון עצום בפנטזי. במחיר כזה, הוא יכול להפוך לבינגו אמיתי עבור מי שיאמין בו מוקדם.

ז'רקו לאזטיץ' מתדרך את אופק מליקה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עבדולאי סק (11 מיליון, מכבי חיפה)

לא זול, אך מדובר בבלם סופר-אטרקטיבי לפנטזי: חזק באוויר, כובש בנגיחות וגם מרחיק המון מצבים. במכבי חיפה, אם הקבוצה תשכיל לספוג מעט, הוא יכול לשלב בין נקודות הגנתיות לשערים מפתיעים.

עבדולאי סק חוגג (ראובן כהן, מכבי חיפה)

הליגה תיפתח בשבת ב-20:15 עם משחקים בין הפועל תל אביב לקריית שמונה ובין מ.ס אשדוד להפועל ירושלים. את ההרכב שלכם עליכם לשמור עד 10 דקות לפני פתיחת המשחק הראשון.

