מאז שבית”ר ירושלים הביסה 0:5 את הפועל חיפה ועלתה לגמר גביע הטוטו אמש (שני) באצטדיון טדי, התפתחה סערה של ממש. זאת אחרי עימותים בין אוהדי הקבוצה מהבירה למשטרה, במהלכם נראו שוטרים מכים אוהדים, מה שעורר כעס גדול אצל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ויצר עימות בינו למשטרה. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס לדברים בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

הוצאת הודעה נגד המשטרה ולא אהבת את ההתנהלות שלה עם אוהדי בית”ר, איך אתה רואה את כל העניינים?

”זה לא נגד המשטרה, אני רק מטפל ונוטה למשטרה, אין שר ביטחון לאומי שנותן יותר למשטרה. לא אהבתי את המראות אתמול, היו גם אוהדי בית”ר שזרקו מים וקיללו שוטרים, אבל התשובה זה לא להיכנס ליציע ולהרביץ מכות. אני לא אוהב שמרביצים לאוהדים של שום קבוצה, יהיה דיון בקרוב על אלימות בספורט וזה כולל גם של המשטרה, אני לא רוצה אלימות של אוהדים וגם הפוך, זה כדורגל ובאים לראות, צריך להתנהג כהצגה וחוויה”.

אנחנו מקבלים פניות מאוהדים של קבוצות אחרות, שעל בית”ר ישר אתה מוציא הודעה, אבל קבוצות אחרות לא מוציא.

”אני מזמין הנהלות של כל הקבוצות, אני מזמין את כל מי שמשחק, כולנו אחים ואפשר לאהוד את מי שרוצים, בסופו של דבר האלימות של השוטרים כלפי האוהדים זה מטומטם. רוב האוהדים באים לראות כדורגל, אני קורא לכולם לבוא לחוויה, לא מלחמה”.

בכירים במשטרה אומרים לי ששוכחים שאוהד נפגע מזיקוק והמשטרה אומרים איך רוצים שנטפל בזה?

”זה לא נכון, ילדים לא צריכים להיפגע מאבוקות ולא מאלימות, אני ראיתי איך הרביצו לאנשים. לפעמים זה גם טוב שיש שוטרים, אבל אלימות של אתמול זה לא היה במקום, אני אוהב את השוטרים והעליתי להם משכורות, אני דואג להם ולכוח שלהם, אני לא מקבל את זה שירביצו סתם לאוהדים”.

השר בן גביר על אלימות המשטרה כלפי אוהדים

ביקשת את טיפול מח”ש בעניין?

”הם נכנסים לעניין ואני מעוניין לקבל הבהרות”.

אנחנו עדים ללא מעט מקרים בשנים האחרונות ששוטרים נכנסים ליציעים ויש אלימות, אתה קראת בריונים לאוהדי הפועל ת”א ולא יצאת להגנתם. איך זה קורה הדבר הזה?

”אני חוזר ואומר, אני עושה כנס ואני מדבר על אלימות כלפי כולם, זה לא משנה כלפי מי זה, כל אחד שאוהד כל קבוצה. אני מטפל בתופעה הזאת, יש גם תופעה של אוהדים אלימים, אתם יודעים כמה אני רוצה להכניס את הצילומים הביומטריים, מה שיחסוך הרבה דברים”.

אני מבין ששר המפשטים מתנגד לכך.

”מקווה שיריב לוין ישתכנע שזו הדרך הנכונה, הוא יודע כמה הצילום הביומטרי זה חשוב, זה יכול לחסוך פגיעה באוהדים לא נורמטיביים, זה יכול להיות הרבה יותר יעיל ואפקטיבי, גם השר אני מקווה שיהיה איתי ועם זוהר, שנוביל את הדבר הזה”.

מה קורה עם היחידה שהמשטרה מקימה להילחם במכירות המשחקים?

”זה נושא שאנחנו לוקחים, שהפעם יש שר שאוהב ספורט ואני מנסה לשפר כמה שיותר דברים, הימורים ומכירות, זה נושא כאוב ולא פעם ולא פעמיים מגיע לשולחני, שמח שיוצא לי הזכות להיות השר שמוביל את זה. אנחנו לא שווייץ ויש מה לשפר, יש מה לעשות, אבל אם נכניס את הביומטרי ואם נחזק את היחידה לאלימות בספורט, שהמשטרה תיקח את עניין המכירות וההימורים אז ניקח צעד קדימה”.

ראינו שוטר שמרביץ לילד, איזה סנקציה אתה מצפה שיקרה?

”עליתי לשידור בשביל זה, אני רואה את זה בחומרה רבה ואני מקווה שמפכ”ל יטפל בזה כמו שצריך”.

מה אתה מצפה? הדחה מתפקיד?

”אני לא רוצה כאן לקבוע דברים בראיון ברדיו, אני אומר דבר פשוט, אסור שהתמונות האלו יהיו, אסור, ילדים באים ליהנות בכדורגל, יכול להיות כל ילד אחר, שלי או שלכם, אני לא מקבל בשום פנים ואופן תמונות כמו שהיו אתמול. סביר להניח שהמשטרה תטפל בעניין”.

מה קורה עם החטופים? אתה מתנגד להחזרת החטופים? המדינה שבתה ביום ראשון, רוצים להחזיר אותם, כמה זמן עוד יצטרכו להיות שם?

”אני רוצה את כולם בבית. מזכיר לך שהבן שלי הלך לסיירת שבין היתר עוסקת בהחזרת חטופים. צריך להוריד את החמאס על הברכיים, אנחנו מדברים עם נאצים, עם אויבים, צריך להכריע אותם. אני גאה להחמיר את התנאים של המחבלים בכלא, צריך לכבוש את הרצועה ולעודד הגירה, זו הדרך היחידה”.

אם תעשה את זה אז לא יחזרו חטופים בחיים.

”חמאס לא רוצה להחזיר חטופים ועסקה של להחזיר חלק זה מזעזע, אנחנו צריכים להכריע את חמאס, הם נאצים. הם רוצים לרצוח את כולנו, מדינת ישראל חייבת מלחמה עצומה, אני בבתי הכלא שיניתי את כל התנאים ב-180 מעלות, צריך להיכנס לעזה ולחסל כמה שיותר חמאסניקים, לכבוש ולעודד הגירה. אסור לנו לעצור באמצע”.

החמאס ענה אתמול להצעה של האמריקאים והאם אתה מתנגד ותפרוש אם זה יקרה?

”כשיגיעו ההחלטה נראה מה יהיה. טראמפ אמר להוריד שערי גיהנום וצריך לעשות את זה”.

למה לא להחזיר קודם את החטופים?

”הם רוצים שנעלה דגל לבן, שלא נילחם יותר בעזה. יש לי ילד בן 7 ו-10, כדי שלא נעבור עוד 7.10 אז צריך לעשות את זה”.

יש מחויבת להחזיר קודם את החטופים, ראינו את הסרטונים ואין להם עוד הרבה זמן לחיות.

”יש לי מחויבות להחזיר אותם וגם לחיילי צה”ל שנלחמים, ואם נלך לעסקאות שיפקירו אותם זה יהיה רע ומר”.

אתם מפקירים את החטופים.

”אז למה אנחנו מכניסים סיוע הומניטרי לאויבים? אם יקשיבו לי ויכבשו אותם אז יהיה טוב”.

אופ”א תזרוק אותנו.

”כשאני דיברתי לפני ה-7.10 שנפוצץ את חמאס אז אמרו לנו שינדו אותנו, והנה זה היה, לי יותר חשוב שהילדים של כולנו יהיו יותר בטוחים”.

יש ילדים לא בטוחים חטופים בעזה.

”צריך להוריד את חמאס על הברכיים”.

לא תחזיר את החטופים ויהיה עוד חיילים הרוגים.

”אם נכנס בהם בשיא הכוח זה יחזיר את החטופים”.

ואם ראש הממשלה ילך על הצעת וויטקוף?

”אין לו מנדט ללכת על זה”.

אם ראש האופיזציה ייתן את הגב?

”צריך לנצח את החמאס, ניצחנו בצפון ובאיראן, צריך לנצח את החמאס”.