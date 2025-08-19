יעל ארד תמריא להונגריה ותשתתף בטקס לאומי

יעל ארד, יו”ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי, תמריא לבודפשט מחר (רביעי) כדי להשתתף בטקס הלאומי, בהזמנה אישית של ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן ושל הוועד האולימפי ההונגרי - במסגרת אירועי יום הייסוד של הונגריה על שמו של המלך סנט סטפאן.

במהלך היום, תומאס באך, מי שכיהן כנשיא הוועד האולימפי הבינלאומי במשך 12 שנה, יקבל את אות המסדר ההונגרי, אות ההצטיינות הגבוה ביותר שמוענק ע”י המדינה, וכן דוקטור של כבוד מאוניברסיטה לחינוך גופני של בודפשט.

האירוע, ביוזמת חבר הוועד האולימפי הבינלאומי ההונגרי באלאש פורז’ה והוועד האולימפי ההונגרי, ישלב בין חגיגות לאומיות להוקרת פועלו של אחד ממנהיגי הספורט הבינלאומיים הבולטים בהיסטוריה של הספורט העולמי וידיד של הספורט הישראלי, תומאס באך.

תומאס באך (הוועד האולימפי)

זהו מפגש משמעותי המשלב דיפלומטיה, מנהיגות וספורט הישגי, שיכלול קבלת פנים רשמית של ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן מעל נהר הדנובה, טקס הענקת דוקטור לשם כבוד לבאך באוניברסיטת ELTE לחינוך וספורט, וכן מפגש של חברי הוועד האולימפי הבינלאומי ואישים בכירים מהעולם.

הונגריה נחשבת לידידה קרובה ולתומכת של ישראל, הן בזירה המדינית והן בזירה הספורטיבית, והיא משמשת כיום כמארחת הראשית של אירועי הספורט הביתיים של קבוצות ונבחרות ישראליות. הביקור מהווה הזדמנות להודות על התמיכה הזו, לקדם את המשך שיתופי הפעולה, ולחזק את הקשרים החיוניים לעתיד הספורט הישראלי ולמען מעמדו של הספורט הישראלי בעולם.

יעל ארד, יו”ר הוועד האולימפי בישראל, אמרה: “הביקור בבודפשט השבוע הוא הזדמנות חשובה עבורי למפגש עם מנהיגי ספורט עולמיים. תומאס באך בעיני הוא המודל למנהיגות ספורט עולמית ומנהיגותו הפרו-אקטיבית ומימוש החזון הרב מיימדי שהוביל, עוד תלווה אותנו שנים רבות. בימים אלה, בהם ישראל מותקפת בזירה העולמית מכל כיוון, מפגשים מהסוג הזה עם מנהיגי ספורט חשובים הרבה מעבר לספורט ומייצרים הזדמנויות לחיזוק מעמדו של הספורט הישראלי בעולם”.