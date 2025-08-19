שוץ ואלקוקין העניקו להפועל תל אביב ניצחון

המחזור הראשון בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2009, עוד טרם הסתיים, הרי שעוד שלושה משחקים לפנינו. אמש (שני) יצאה הפועל תל אביב לסינתטיקו באשדוד, שם פגשה את מ.ס. אשדוד, במשחק שכמעט ונגרר לתוצאת תיקו מאופסת, אלא שסיבולת לב ריאה מצד החבר'ה הצעירים של אוהד אשכנזי – הביאו הניצחון בדקות הסיום.

הראל בן דוד, שמעון מגירה ושגיא שוורץ הוציאו לדרך ההתמודדות בשעה 18:35 במגרש הסינתטי באשדוד, שם נפגשו מ.ס. אשדוד והפועל תל אביב במסגרת המחזור הראשון בליגת נערים א' – על. שתי הקבוצות עבדו קשה בקיץ האחרון, כשאל מ.ס. אשדוד הצטרפו גם, בפן המקצועי, ניב אוזן וגיא משפתי, שחקן מכבי יבנה בעונה החולפת.

המחצית הראשונה לא הניבה פרי של ממש ושתי הקבוצות ירדו מכר הדשא ללא אירועים מיוחדים, בתוצאת 0:0. במחצית השנייה, אוהד אשכנזי הוציא מהמגרש את יובל בן משה בדקה ה-56 ובמקומו העלה מהספסל את ינון אלקוקין שהגיע ממחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, מי שהיה חלק מהעפלת קבוצת נערים ב' של המועדון לליגת נערים ב' – על.

מגרש הפועל ת"א נערים א' (פרטי)

בדקה ה-81, הפועל תל אביב מצאה פרצה ויובל שוץ, שהגיע בכלל מליגת נערים ב' מחוזית – אחרונה בטיבה בהתאם לשנתון, העלה את הקבוצה ליתרון של 0:1 מול מ.ס. אשדוד, כשהכניע את יותם פלג, שבעונה החולפת היה לשוער שני בקבוצת נערים ב' של מ.ס. אשדוד. שוץ סיים את עונת 2024/25 החולפת עם 38 שערים במדי הפועל קריית אונו.

הפועל תל אביב של אוהד אשכנזי המשיכה ללחוץ את החלק האחורי של מ.ס. אשדוד ובדקה ה-91, רגע לפני שריקת הסיום, אלקוקין, שכאמור עלה מהספסל בדקה ה-56, שחקן בית"ר ירושלים עד לעונה החולפת, קבע את תוצאת המשחק, שרשם שער ראשון לעונת 2025/26, 0:2 להפועל תל אביב בסיום ההתמודדות. לאלקוקין היו 18 שערים בעונה החולפת.

יש לציין כי ביום ראשון האחרון, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב השביתה את אימוניה ואת כלל פעילותה כאות הזדהות במאבק להחזרת החטופים משבי החמאס. במתחם וולפסון נתלה אף שלט ובו הכיתוב "העם עם החטופים". כזכור, הפועל פרסמה כי תצטרף לשביתה, אך ינאי "לא אישר", מה שהביא להבהרה מצידו שעות לאחר מכן ("הסתייגתי מהשביתה כי היא עלולה להזיק").

מ.ס. אשדוד: יותם פלג, נועם זריהן, בועז שביט, מלאכי אלישקאשוילי (ק), ניסן אזולאי, יהב יפרח, שוקני הילאי, יהונתן מלכא, ליאם מלכה, גיא רייזמן ונועם נחמני.

הוחלפו: נועם זריהן, יהב יפרח, יהונתן מלכא וגיא רייזמן. מחליפים: רפאל אברהם, רזיאל בן דוד, נאור סויסה ונועם אליאס. בספסל: טוהר פרוים, אושר יאלו, שגיא מויאל, עילאי מעלם וליאם חלפון. מאמן: ניב אוזן.

הפועל תל אביב: ינאל בזאדוג, ולנטין קודזין, נועם נונה, תמיר פונס, שי וקסמן, עילאי מליחי (ק), יותם כלפה, יובל בן משה, יובל שוץ, נועם דבראשוילי וירדן שאנסי.

הוחלפו: תמיר פונס, יובל בן משה, יובל שוץ, נועם דבראשוילי וירדן שאנסי. מחליפים: ינון אלקוקין, סער ממן, עידו נחמני, עמר פרידמן וים מנור. בספסל: אורי רבינוביץ, פואד גנאים, ירין קרץ ונועם דר. מאמן: אוהד אשכנזי.