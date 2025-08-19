חזק מתמיד: הפציעה של דביר בן בסט מאחוריו

458 ימים שדביר בן בסט, הקשר בן ה-18 של מ.ס. אשדוד היה מחוץ למגרשים. הסיבה? בקיץ 2023, רגע לפני פתיחת עונת 2023/24, יחד עם קבוצת נערים א' של המועדון, קרע השחקן את הרצועה הצולבת ברגל ימין, הרגל החזקה שלו, מה שגרם לו להשבתה מלאה וכמעט שהקריירה שלו נגמרה, עד כדי כך. ההחלמה הייתה הדרגתית ובסופו של דבר, את עונת 2024/25 פתח כסדרה.

ביולי האחרון חתם על חוזה ארוך טווח במ.ס. אשדוד, עד לשנת 2030. דביר אשדודי במקור ואהוב מאוד במחלקה ובעיר. למרות שגדל בעיר הנמל, החל דרכו דווקא במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון. רק בעונת 2021/22 הצטרף למ.ס. אשדוד ומאז, חביב הקהל במערכת, כמו שנאמר. את עונת 2023/24, כאמור, נאלץ להעביר בביתו, בשיקום רגלו הימנית.

ב-30.08.2023 הודיעו במחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד כי דביר בן בסט, מקבוצת נערים א' דאז, עבר בהצלחה את הניתוח לשחזור הרצועה הצולבת. קיבל אף פרחים מהמועדון וחבריו לקבוצה, יחד עם המאמנים הגיעו אף לבקר אותו ולתמוך בו לנוכח הניתוח המורכב שעבר בכדי להשתקם ולחזור לשחק כדורגל בבוא העת.

דביר בן בסט אחרי הניתוח (באדיבות מ.ס אשדוד)

העונה, נפתחה בדיוק כפי שחלם. צמד ב-1:4 על הפועל פתח תקווה, במסגרת המחזור הראשון בליגת העל לנוער, ניצחון חשוב להמשך הדרך מצד נאור ברקול וחניכיו. דביר, בהופעתו הראשונה העונה בקבוצת הנוער, בדומה לחבריו, התכבד ב-88 דקות משחק, כשמי שהחליף אותו היה רואי אוחנה, הנמצא במחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד מזה שנתיים.

בעונתו הראשונה במחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד, בקבוצת נערים ג' של המועדון, דביר התכבד ב-26 הופעות בהן רשם שמונה שערי ליגה לצד שער אחד במסגרת הגביע. מעבר לכך, רשם באותה עת צמד הופעות בקבוצת נערים ב' מליגת העל. עונה לאחר מכן, כשחקן נערים ב', רשם 37 הופעות, שכללו בתוכן גם משחקים בקבוצת נערים א'. סגר עונה עם חמישה שערים בכל המסגרות.

שחקני הנוער של אשדוד אחרי הניצחון (באדיבות המועדון)

בעונת הנוער הראשונה שלו, לאחר חזרתו לכר הדשא, לאחר הפציעה שהשביתה אותו ל-458 ימים, כאמור, רשם תחת הדרכתו של אבי אבינו 33 הופעות, יחד עם צמד שערי ליגה ושער נוסף במסגרת גביע המדינה לנוער. העונה? החלה ברגל ימין, כמו שנאמר, עם צמד שערים על המחזור הראשון. עוד ארוכה הדרך לסוף העונה, אבל נדמה כי דביר בן בסט על הגל. זו העונה שלו. להוכיח מי הוא.