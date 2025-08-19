יום שלישי, 19.08.2025 שעה 12:59
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א במו"מ מתקדם עם שאנדה סילבה

האדומים בדרך לחיזוק להתקפה: הקיצוני הפורטוגלי של סנט לואיס מה-MLS כבש בעבר שער ניצחון מול מסי בדקה ה-94 והיה בווסטהאם. הוא צפוי לנחות בסופ"ש

שאנדה סילבה רודף אחרי ליאו מסי (IMAGO)
שאנדה סילבה רודף אחרי ליאו מסי (IMAGO)

הפועל ת"א בדרך לחיזוק נוסף להתקפה. האדומים מנהלים מו"מ מתקדם עם שאנדה סילבה, קיצוני פורטוגלי מה-MLS. השחקן בן ה-28 שייך לסנט לואיס סיטי מהליגה האמריקאית והוא חתום בה על חוזה עד סוף שנת 2025. סילבה צפוי לנחות בישראל בסוף השבוע.

סילבה שהגיע לסנט לואיס בחודש אפריל מאטלנטה יונייטד, רשם בעונה שעברה 20 הופעות ב-MLS ובגביע האמריקאי בשתי הקבוצות. עם זאת, רובן היו כמחליף, הוא קיבל בסך הכל 505 דקות בלבד ובישל שער אחד בניצחון של אטלנטה 3:4 על ניו יורק סיטי בחודש מרץ.

בעונת 2024 סילבה כיכב עם שער ניצחון דרמטי מול אינטר מיאמי של ליאו מסי ולואיס סוארס. למעשה, הוא עזר לאטלנטה להדיח את הוורודים בפלייאוף. זה היה בסיבוב הראשון בסדרה של הטוב משלושה משחקים, מיאמי ניצחה 1:2 במשחק הראשון, במשחק השני סילבה כבש שער נהדר בבעיטה לחיבורים בדקה ה-94 שסידר 1:2 לאטלנטה וכפה משחק שלישי, בו היא ניצחה 2:3.

שאנדה סילבה (IMAGO)שאנדה סילבה (IMAGO)

סילבה החל את הקריירה המקצוענית שלו בוויטוריה גימראייש הפורטוגלית. ממנה הוא עבר לווסטהאם ב-2018, תחילה הוא שיחק בקבוצה עד גיל 23 שלה, שם הרשים עם שלושער מול טוטנהאם. בהמשך הפורטוגלי גם ערך הופעת בכורה בפרמייר-ליג בסוף 2018, אבל סבל בהמשך ממחלה שגרמה לאישפוז בבית חולים ופספס את תחילת עונת 2019/20.

בהמשך הקריירה סילבה הושאל לאריס סלוניקי היוונית והפך לשחקן משמעותי. לאחר מכן נחת בנוטינגהאם פורסט, שיחק בדיז’ון בליגה השנייה בצרפת, וב-2023 הגיע לאטלנטה.

