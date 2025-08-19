ישראל פרמייר טק מתחזקת: לואיס אסקי חתם

קבוצת ישראל פרמייר טק, שעושה את דרכה בחזרה לדרג הבכיר ביותר בעולם, מתחזקת ברוכב בריטי צעיר ומוכשר שכבר חתום על שני ניצחונות העונה – לואיס אסקי. בן ה 24 הוחתם על חוזה לשלוש השנים הבאות אליה יעבור מקבוצת “גרופמה” הצרפתית שבה החל את הקריירה שלו.

אסקי הוא רוכב קלסיקות, מצטיין במרוצים חד יומיים שכבר זכה בעברה בפריז רובה לרוכבי ג’וניור. השנה הוא ביצע את הפריצה שלו, כאשר זכה בשני הניצחונות הראשונים שלו בקריירה, כאשר הנציחון השני הושג בטור של דנקירק.

בהודעת הקבוצה נכתב: “הקבוצה עוקבת אחריו כבר זמן רב, והיא החלה במו”מ אתו עוד לפני שזכה בשני המרוצים העונה”.