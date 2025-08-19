יום שלישי, 19.08.2025 שעה 10:57
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

ב"ש לדין בגין מעורבות הקהל בנושאים פוליטיים

דרמה: אחרי השלט במשחק נגד הפועל ת"א, תובע ההתאחדות החליט להעמיד לדין את הדרומיים על התנהגות בלתי הולמת של הקהל ומעורבות בנושאים פוליטיים

|
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ
השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

דרמה בהתאחדות לכדורגל. במשחק האחרון של הפועל באר שבע בגביע הטוטו, בו היא הפסידה 2:0 באצטדיון טרנר להפועל תל אביב בחצי הגמר, הונף שלט ביציע של האוהדים בדרומיים ובו נכתב: “יש שני דברים שצריך להשמיד אותם – אופ”א ואת החמאס”. אז השלט הזה לא חלף על סדר היום של ההתאחדות לכדורגל, ויש לו מחיר.

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את הפועל באר שבע לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ומעורבות בנושאים פוליטיים וציבוריים. הדיון יתקיים ביום רביעי 20.8.25 בשעה 16:00. כעת, נותר לראות איזה עונש התובע ימליץ, ואיזה עונש לבסוף המועדון של אלונה ברקת יקבל, אם בכלל ייענש.

בדו”ח תחת תקריות לאחר המשחק נרשם: “בדקה 47 הנוף מיציע דרומי המאכלס את אוהדי באר שבע שלט לבן בכיתוב שחור באנגלית, הכיתוב באנגלית: ‘Two things that must be destroyed – UEFA and Hamas’, עם סימן קריאה בסוף”.

אלונה ברקת (רדאד גאלונה ברקת (רדאד ג'בארה)

זו תקופה די מורכבת עבור ישראל, אפילו יותר מהרגיל בכמעט השנתיים האחרונות. זה התחיל עם השלט של אופ”א נגד ישראל לפני שריקת הפתיחה לסופר קאפ בין פ.ס.ז’ לטוטנהאם, ואז אוהדי מכבי חיפה החליטו להניף את השלט נגד הפולנים במפגש נגד ראקוב, וכעת השלט הזה של ב”ש.

התחושה בחודש האחרון היא שלא מן הנמנע שאנו קרובים לרגע שבו באופ”א יחליטו שישראל לא משתתפת באירועי ספורט יותר, מה שיגרום לקבוצות כמו מכבי ת”א לא להיות במפעל אירופי או מנבחרת ישראל להשתתף בטורנירים מסוימים, וכמובן שהשלט הזה של אוהדי ב”ש לא תורם לקייס של ישראל.

השלט של אופ"א (רויטרס)השלט של אופ"א (רויטרס)
