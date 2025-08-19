יום שלישי, 19.08.2025 שעה 13:09
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אספניול6
31-21אלאבס7
11-11בטיס8
11-11ריאל סוסיאדד9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11אתלטיקו מדריד15
02-11לבאנטה16
03-11ג'ירונה17
02-01סלטה ויגו18
02-01אוביידו19
03-01מיורקה20

"עזיבת ריאל? הרגע הקשה בקריירה. מועדון חיי"

חוסלו, אחד מגיבורי הזכייה בצ'מפיונס ה-15, בראיון: "החלום שלי זה טקס בברנבאו כשאפרוש". וגם: הצמד מול באיירן, אמבפה, קטאר ובגלל איזה שחקן בכה?

|
חוסלו באותו ערב מול באיירן (IMAGO)
חוסלו באותו ערב מול באיירן (IMAGO)

כל אוהד ריאל מדריד לא ישכח בשנים הקרובות את חוסלו. כמעט מבלי לשחק במועדון, החלוץ סיפק רגע אייקוני אחד שבלעדיו אין ספק שהבלאנקוס לא היו זוכים בליגת האלופות בפעם ה-15, כשהקבוצה הייתה בפיגור 1:0 מול באיירן, והספרדי עלה מהספסל ועם צמד בתוספת הזמן העלה אותו ואת חבריו לגמר בוומבלי, בו חגגו עם 0:2 על דורטמונד.

כעת, שנה אחרי שעזב וכשהוא עומד לפתוח עונה שנייה בקטאר, חוסלו דיבר בראיון במארקה על התקופה שלו בריאל מדריד, האהדה שלו למועדון מגיל קטן, מצב המועדון כעת, הסיכוי שיחזור, על שחקנים ספציפיים כמו דני קרבחאל וקיליאן אמבפה וגם על התקופה שלו באסיה ואיך הוא נהנה שם.

הוא הפך לאייקון בקרב אוהדי ריאל בגלל כמה סיבות. אחת היא הצמד מול באיירן והשנייה היא שאחרי שכבש את אותו צמד וזכה עם ריאל באלופות ה-15, התגלו תמונות שלו מגיע לגמר שנתיים לפני כן של הבלאנקוס כאוהד ויושב ביציע עם אבא שלו.

חוסלו בטירוף (IMAGO)חוסלו בטירוף (IMAGO)

“העזיבה את ריאל הייתה הרגע הכי קשה בקריירה שלי”, הודה בראיון פתוח, “מדובר בחלום ילדות שהפך למציאות – והפך גם לקשה מאוד להיפרד ממנו. הצמד מול באיירן? גם כשאני במדריד בקיץ, אנשים ברחוב עדיין מזכירים לי את זה. אני מודה לכל מי שתמך”.

לגבי חזרה אפשרית לספרד: “קיבלתי הצעות, אפילו ממועדונים בליגת האלופות, אבל החלטתי להישאר כאן. אני לא רואה את עצמי חוזר. המשפחה שלי מאושרת, וזה מה שחשוב. כשאפרוש בעוד כמה שנים, החלום הכי גדול שלי הוא לקבל מחווה מהברנבאו, אולי לפני משחק, אולי טקס קצר. זה יהיה סיום מושלם לסיפור שלי עם המועדון של חיי”.

חוסלו לא מאמין (IMAGO)חוסלו לא מאמין (IMAGO)

על החיים בקטאר מבחינה מקצועית: “כחלוץ, תמיד חשוב לפתוח טוב. בשנה שעברה לקח לנו זמן להיכנס לעניינים – וזה משפיע מנטלית. היעדים לעונה הנוכחית? לשפר את המספרים, לחזור לליגת האלופות האסייתית, וללכת עד הסוף גם בליגה וגם בגביע”.

לסיום, דיבר על כמה אנשים ספציפיים מריאל: “קרבחאל? גלדיאטור. עבר פציעה קשה וחזר חזק. הוא ראוי להיות שיאן התארים של המועדון. לוקאס ואסקס? לא קיבל את הפרידה שמגיעה לו. בכיתי כשראיתי אותו נפרד”. אמבפה? כישרון על, אבל בריאל אתה נמדד גם לפי תארים. אני מאמין שהוא יביא תארים בקרוב. גונסאלו גארסיה? כבר אז היה ילד עם כישרון מטורף. שמח שפרץ, והוא עוד ייתן הרבה”.

הליגה הספרדית פותח עונה מלהיבה
