יום שלישי, 19.08.2025 שעה 11:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

בית"ר נורדיה י-ם נשארת בחיים: "בעבור הילדים"

המועדון יפתח את העונה בזכות דובי גולדברג, איציק לוי ודודו דוד אבו דרם, והערב יתקיים אימון הפתיחה בהדרכת יאיר אסייג. אבלס ופיליפ מנה יישארו?

|
בית
בית"ר נורדיה ירושלים (יונתן גינזבורג)

בית”ר נורדיה ירושלים לא הולכת לשום מקום. הבוקר (שלישי) צפוי להיחתם ההסכם עליו ישבו בימים האחרונים מומי דהן, אלי דנון, דובי גולדברג, איציק לוי ודודו דוד אבו דרם. הקבוצה תעבור לידיים חדשות במטרה להשאיר את המועדון בחיים, בליגה א’ וכך גם מחלקת הנוער פועמת תחת ניהולו המקצועי של אלירן ממן, מאמן הקבוצה הבוגרת בעונה החולפת.

מאחורי הקלעים, יש לציין גם את יוסי פסו, שעבד וממשיך לעבוד, לילות כימים, על מנת לסגור מול שחקנים שיהיו חלק מהסגל של יאיר אסייג, המכיר היטב את דובי גולדברג, הרי שניהם מן העבר של הפועל ירושלים. הערב, בשעה 19:15, יתקיים אימון הפתיחה, במגרש האוניברסיטה העברית, כשבין היתר חתומים כבר בקבוצה שגיא יחזקאל, דודי מורלי, עמית קורנפיין וישראל פיטיגו.

במועדון לא יוותרו על מי שהיו חלק מעונה יוצאת דופן, וינסו להמשיך את ההתקשרות עם הקפטן עמיר אבלס והאיש שעושה הכל במגרש – פיליפ מנה. באם השניים יישארו לעונה נוספת, הרי שמדובר יהיה בחיזוק משמעותי בעבור הסגל של יאיר אסייג, סגל שאמור להיות מושתת על שחקנים צעירים, ירושלמים ואחרים, במטרה לתת לאלו במה בליגה א’ דרום.

אלירן ממן (יונתן גינזבורג)אלירן ממן (יונתן גינזבורג)

בשיחה עם ONE ציין דובי גולדברג הדברים הבאים: “היום, בשעה טובה, בשעה 19:15, יתקיים אימון פתיחה במגרש האוניברסיטה העברית. אנחנו, קבוצת בעלי עסקים, לפני חתימה מול מומי דהן ואלי דנון. יאיר אסייג יעמוד על הקווים בעונה הקרובה, אליו נצרף עוזר מאמן בתוך פחות משבוע ימים”.

“כרגע, אנחנו נמצאים במשא ומתן עם פיצי, אנחנו מקווים שהוא יישאר, בדומה לפיליפ מנה, שהיה לעוגן במרכז השדה בעונה החולפת. מעבר לזה, צירפנו את שגיא יחזקאל, עמית קורנפיין, הבן של איציק, שוערה של בית”ר ירושלים בעבר, וכך גם את ישראל פיטיגו, שנשאר מעונה שעברה. עוד יבואו שחקנים והמאמן יבחר אותם בהתאם לצרכים המקצועיים שלנו”.

אוהדי בית"ר נורדיה (יונתן גינזבורג)אוהדי בית"ר נורדיה (יונתן גינזבורג)

“אני אגיד זאת חד וחלק: אנחנו מכוונים לפלייאוף העליון. אנחנו נהיה קבוצה צעירה ולוחמת. זה לא יסתיים בכך, הרי שנגייס את ראש העיר שיביא לנו ספונסרים ונגייס את כל בעלי העסקים, קבלנים מענף הבנייה, מנופאים מענף הבנייה, שמות שאני עוד לא רוצה להוציא, ומאחוריי הרבה אנשים שיצטרפו לפרויקט הזה”.

“אני ניהלתי את בית”ר ירושלים, את הפועל ירושלים, את מחלקת הנוער של הפועל ירושלים ואני רב ניסיון עם הדברים הללו. אני יכול להעיד כי יוסי פסו, מי שעובד מאחורי הקלעים על החתמות וצירופי שחקנים, איתי שנים בתחום הכדורגל. אנחנו לא ניתן לנורדיה ירושלים לרדת לליגה ג’. לא נשאיר את ילדי ירושלים ברחובות או שייצאו לכל מיני מקומות מחוץ לעיר. זה הבית שלהם”.

“אני בטוח כי החל מאימון הפתיחה, הערב, ועד פתיחת העונה, יבואו המונים שיבקשו להצטרף לקבוצה שתפתח עונה 12 במספר. יש תחושה טובה בשטח. מעבר לכך, אנחנו בינואר נהיה יותר חכמים. יש לנו מאמן שיש לי איתו היכרות, שעליתי איתו ליגה בהפועל ירושלים, מאמן רב ניסיון, ונדאג לו לכל המעטפת המקצועית הראויה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */