סונדגרן התפוצץ: אנחנו נראים כמו חבורת ילדים

אקס מכבי חיפה, דניאל סונדגרן, חזר לשחק בשבדיה בקיץ האחרון. הבלם/מגן ימני חתם בדייגרפורש, אבל עד עכשיו לא ממש הולך לקבוצתו וזה בלשון המעטה. אמנם הוא משחק בקביעות והשלים 90 דקות בששת המחזורים האחרונים, אבל עדיין לא רשם ניצחון עם קבוצתו החדשה, ואמש (שני) היא הפסידה 3:2 לאחרונה בטבלה, ורנאמו.

דייגרפורש שנמצאת במקום הלפני אחרון בשבדיה, קיבלה זריקת עידוד כשסונדגרן הצליח להשוות ל-2:2 עם שער גדול בכדור חופשי מצד שמאל בדקה ה-71, אלא שבסופו של דבר מרקוס אנטונסון סידר ניצחון ליריבה. סונדגרן זעם בסיום, לא הסתיר את התסכול בראיון לאחר המשחק והעביר ביקורת קשה על חבריו.

"זו אכזבה עצומה”, אמר סונדגרן בן ה-34, “אלו שני קבוצות חלשות וההגנה שלנו מתחת לכל ביקורת. תראו את השערים שספגנו. אנחנו נראים כמו חבורת ילדים. אנחנו חושבים שאנחנו מדהימים, אבל אנחנו מגיעים למשחק חוץ מול נועלת הטבלה וחושבים שאנחנו כל כך טובים, בפועל אנחנו גרועים מהם. זה עניין של גישה, יכולת אישית וריכוז".

לא הספיק. סונדגרן אחרי השער (IMAGO)

בשבדיה דווח שחבריו של סונדגרן היו צריכים להרגיע אותו בחדר ההלבשה. "כולם ישבו בשקט וזה הרגיז אותי”, הוא סיפר, “הפסדנו לנועלת הטבלה - מישהו היה צריך לדבר, אז עשיתי את זה עד שהרגיעו אותי". הוא אף ביקר שחקנים צעירים בקבוצה: "הקריירה שלי עוד רגע נגמרת, לא אכפת לי ממנה יותר, אבל יש פה שחקנים בני 18-19 שמתנהגים כמו שהם מתנהגים כשהם מקבלים הזדמנות. זה ממש מפריע לי”.

דייגרפורש לא כבשה חמישה משחקים ברציפות לפני המפגש הזה ולא ניצחה כבר יותר משלושה חודשים, עוד מלפני שסונדגרן הצטרף. הקבוצה נותרת מתחת לקו האדום - מרחק שלוש נקודות מתחת להלמסטאד שבמקום המוביל למבחנים.

כזכור, סונדגרן עזב את מכבי חיפה לוולוס היוונית בספטמבר 2024 וערך במדיה 27 הופעות, בהן כבש שני שערים ובישל שניים נוספים. לפני כשבועיים הוא חתם בדייגרפורש.