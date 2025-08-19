הישג: אליפות בינלאומית בשחמט תתקיים בישראל

בעיצומה של תקופה בה האנטישמיות ברחבי העולם שוברת שיאים, נבחרות וקבוצות ישראליות נאלצות לארח משחקים מחוץ לגבולות המדינה, דווקא איגוד השחמט הישראלי מצליח לרשום הישג בינלאומי יוצא דופן - תחרות עלית עולמית שתתקיים בבירת ישראל- בירושלים.

האירוע המרכזי, "מאסטרס ירושלים", היא אליפות על ייחודית בשח מהיר וזה ייערך בין ה-30.11-3.12, בבירת ישראל. מדובר ביוזמה משותפת של משרד התרבות והספורט בראשות השר מיקי זוהר, עיריית ירושלים בהובלת ראש העיר משה ליאון, והאיגוד הישראלי לשחמט.

בתחרות היוקרתית ישתתפו 12 מהשחמטאים הבכירים בעולם, כולל אלוף עולם בכיר, רבי-אמנים בינלאומיים ושחקני נבחרת ישראל. באיגוד הישראלי שומרים בשלב זה את שמות המשתתפים בסוד, אך מדגישים כי מדובר בטופ העולמי של עולם השחמט. סך הפרסים בתחרות יעמוד על 140 אלף דולר- מהסכומים הגבוהים ביותר שחולקו אי פעם באירוע שחמט בישראל. כזכור, אשתקד התקיים אירוע דומה בישראל וזכה לעניין רב בעולם כולו ואף סייע למאבק הישראלי על התדמית העולמית.

מיקי זוהר (פרטי)

לקראת התחרות המרכזית, תיערך גם אליפות מקדימה, אליפות ירושלים הפתוחה (Jerusalem Open) בשח מהיר בין התאריכים 26-27 בנובמבר מלון רמדה ירושלים ותהיה פתוחה לקהל הרחב – שחמטאים מהארץ ומהעולם, גברים ונשים, כולל אמנים בינלאומיים ורבי אמנים בכירים. לאירוע צפויים להגיע כ-400 משתתפים, והוא צפוי להיות אחד מאירועי השחמט המגוונים ביותר שנראו בישראל כאשר מלבד פרסים משמעותיים, 2 המסיימים במקומות הראשונים יזכו בכרטיס יוקרתי לאליפות העל.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: “אליפות השחמט העולמית בירושלים היא הוכחה לכוחה של התרבות והספורט לגשר בין עמים ולחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. אני גאה על כך שדווקא בתקופה מאתגרת כל כך, מדינת ישראל זוכה לארח בבירתה אירוע ספורט בינלאומי יוקרתי ויוצא דופן. אנו נמשיך לפעול להביא לישראל אירועי ספורט מהשורה הראשונה, המעניקים השראה וגאווה לאזרחי המדינה ומברך את איגוד השחמט על פעילותו המבורכת”.

ראש העיר ירושלים משה ליאון: “ירושלים, עירם של מלכי ישראל, תמשוך אליה גם השנה את משחק המלכים, אשר תורם ומקנה למשתתפיו כישורים מנטליים וחברתיים, התפתחות אישית ואתגר. אני מברך את הבאים מהארץ ומהעולם ומאחל לכם הצלחה והנאה מהחוויה הייחודית של אליפות השחמט המסורתית בבירה”.

שחמט (פרטי)

יו"ר האיגוד, ד"ר צביקה ברקאי, מתמוגג מההישג שרשם השחמט הישראלי: “יחד עם השותפים שלנו- השר מיקי זוהר, ראש העיר משה ליאון, חברי איגוד השחמט וקולגות בעולם, הצלחנו ליצור אירוע משמעותי שכזה אפילו בימים מורכבים אלו. זו הזדמנות נפלאה לתת ביטוי לעולם השחמט ולהראות לעולם את מדינת ישראל ועם ישראל במלוא תפארתו - ולחזק את הקשרים הבינלאומיים שלנו. מלבד אירוע שחמט חשוב ומרכזי, זו הזדמנות תדמיתית- הסברתית ראשונה במעלה”.

מנכ"ל איגוד השחמט, גיל בורוחובסקי, הוסיף: “השחמט הפך בשנים האחרונות לענף משמעותי ומרכזי בישראל, ובכל העולם רואים זאת. לשמחתי, הצלחנו לייצר לא רק אירוע שחמט, אלא חגיגה תרבותית עם מסר - שישראל כאן, והיא מרכז לגיטימי ומשמעותי בספורט העולמי. ההשתתפות של שחמטאים בכירים מכל העולם מוכיחה ששחמט מדבר שפה אוניברסלית - שפה של חיבור, ערכים ומצוינות”.