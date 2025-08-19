עימות בין המשטרה לשר: "הנחה לאוהדי בית"ר?"

במשטרה לא אהבו את תגובתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כפי שפורסמה ב-ONE ובה דרש הבהרות בנוגע להתנהלות השוטרים במשחק אתמול (שני) בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה, בו ניצחו הצהובים שחורים 0:5.

כזכור, מסביבת השר נמסר: "שוטרים נראו כשהם מכים את אוהדי בית"ר. האוהדים לא יהפכו לשק החבטות של המשטרה". מנגד, גורמים בסביבת המשטרה אמרו ל-ONE: "כולם שכחו שרק לפני כחצי שנה נפצע ילד קשה בגלל אבוקה. אחר כך ישאלו למה המשטרה לא מטפלת בתופעה. הדברים שנאמרו מהווים בפועל גיבוי להדלקת אבוקות".

לדבריהם, הכל החל כאשר זוהה אוהד בית"ר מדליק אבוקה. קצין משטרה שניגש להוציאו מהיציע נתקל בהתנגדות של אוהדים נוספים, שניסו לסייע לו להימלט. בעקבות זאת הגיע כוח משטרה נוסף, אך אוהדי הקבוצה תקפו את השוטרים ויידו לעברם כיסאות וחפצים. כתוצאה מכך נפגעו ארבעה קציני משטרה.

השר איתמר בן גביר (אורן בן חקון)

גורמים במשטרה תהו: "האם מדובר בהנחת סלב בגלל שמדובר באוהדי בית"ר?”. עם זאת, במשטרה החליטו שלא להגיב באופן רשמי כדי להימנע מעימות ישיר עם השר לביטחון לאומי.

למרות זאת, גורמים בארגון הודו הבוקר כי היו המומים לקרוא את תגובתו החריפה של בן גביר, שפורסמה ב-ONE, על רקע האירועים האלימים בטדי.