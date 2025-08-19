יום שלישי, 19.08.2025 שעה 10:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

קייזה רוצה להישאר בליברפול, אוקפור ללידס?

הקיצוני שמאלי, שכבש במשחק הפתיחה, הודיע לקבוצתו שהוא רוצה להישאר. שחקן מילאן מתקרב לעסקה עם האנגלים. וגם: רכש חדש בדרך ללברקוזן. העברות

|
פדריקו קייזה (IMAGO)
פדריקו קייזה (IMAGO)

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים רשמיים

# למרות שהיו שמועות על עזיבתו ורצונו לעבור לקבוצה אחרת, נראה שחלה תפנית בגזרת פדריקו קייזה, כשכעת הוא והסוכן הודיעו לליברפול על רצונם הברור להישאר במועדון. כזכור, השחקן היה בדרך החוצה, אך מאז לואיס דיאס עזב והאיטלקי כבש במשחק הליגה הראשון וכעת נראה שיישאר.

# קבוצתו הקודמת של מנור סולומון, לידס, מתקרבת לעסקה מעניינת על נואה אוקפור, כאשר ההסכם כמעט גמור עם מילאן ופרטים האחרונים ייסגרו ביממה הקרובה.

נואה אוקפור (אימגו)נואה אוקפור (אימגו)

כריסטיאן אסלאני בדרך ליעד חדש. האלבני נמצא צעד אחד מלעזוב את אינטר ולעבור את בולוניה, כך על פי ניקולו שירה, שמדווח שהקשר יעבור תמורת 10 מיליון אירו, כשבולוניה מחכה לתשובה סופית ממנו. החוזה אמור להיות עד שנת 2029, עם אופציה ל-2030 והשחקן ירוויח 1.8 מיליון אירו לשנה.

# הבלם לואיק באדה יחתום היום בקבוצה חדשה, כאשר על פי הדיווחים, באייר לברקוזן היא היעד החדש של שחקן סביליה, כשהאנדלוסים יקבלו 30 מיליון אירו עבור הצרפתי.

לואיק בדה (IMAGO)לואיק בדה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
