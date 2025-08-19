יום שלישי, 19.08.2025 שעה 08:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בן גביר ידרוש הבהרות על התנהלות המשטרה

השר לביטחון לאומי זועם אחרי ששוטרים נכנסו ליציע בטדי ונראו מכים אוהדי בית"ר, בסביבתו אמרו: "אוהדי בית"ר לא יהפכו להיות שק חבטות של המשטרה"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, זועם על האירועים באצטדיון טדי אחרי שנכנסו שוטרי משטרת ירושלים ליציע והכו אוהדי בית”ר. אמש (שני) במהלך המשחק מול הפועל חיפה, בו ניצחו הצהובים שחורים 0:5, נכנסה קבוצת שוטרים ליציע המזרחי לאחר שנער השליך מהיציע אבוקה.

בסרטונים שהתקבלו בלשכת השר מתועדים השוטרים כאשר הם מפעילים אלימות רבה ופוצעים מספר אוהדים. יש לציין כי גם מקצת אוהדי בית"ר התיזו מים וזרקו חפצים לעבר שוטרים.

בסביבת השר אומרים שהוא ביקש הבהרות מהמשטרה ולא מוכן לעבור לסדר היום על האירועים: "אוהדי בית"ר לא יהפכו להיות שק חבטות של המשטרה. כפי שהשוטרים יודעים להכיל אירועים אחרים, היו צריכים לפעול בשוויון, ודאי לא להכות אוהדים חפים מפשע.

"השר לא מוכן להשלים עם תופעות כאלה כפי שאינו מוכן להשלים עם תופעות של אלימות נגד שוטרים”, נאמר בסביבת השר.

איתמר בן גביר (ראובן שוורץ)איתמר בן גביר (ראובן שוורץ)

הדברים הללו מגיעים אחרי שרק בלילה המשטרה הוציאה הודעה משלה בעקבות אירועי המשחק. לדבריה, אבוקה שהודלקה ביציע ומעצר החשוד במעשה, גררה תגובה אלימה והתפרעות מצד קומץ אוהדי בית”ר, תוך שתקפו שוטרים והשליכו חפצים וכיסאות לעברם, וגרמו לפציעתם של שוטרים. שלושה חשודים נעצרו לחקירה.

על פי הודעת המשטרה, במהלך מחציתו הראשונה של המשחק באצטדיון, הודלקה אבוקה ביציע המזרחי של המגרש. הודות למצלמות וניטור בזמן אמת בחפ"ק המשטרה, זוהה החשוד בעת המעשה. בשלב מסוים, במהלך התרחקותו מהמקום, נתפס על ידי קצין משטרה. 

לדברי המשטרה, בשלב זה, התנפלו אוהדי הקבוצה על קצין המשטרה במטרה לסייע בידי חברם ולמלטו מהמקום. כוח משטרה נוסף שנחלץ לעזרתו, הותקף אף הוא ע"י האוהדים שהחלו מיידים לעברם חפצים שונים, ביניהם כיסאות. כתוצאה ממעשיהם, נחבלו ארבעה קציני משטרה קלות בראשם, בידם וברגלם, כשאחת מהם נזקקה להמשך טיפול רפואי (קל) בבי"ח.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בנוסף לחשוד שנעצר בגין אבוקה, עצרה המשטרה שני חשודים נוספים בגין תקיפת שוטרים והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. לצד זאת, נסיבות המקרה נבחנות.

מהמשטרה נמסר: “לצערנו, ישנם אוהדי ספורט שאינם מפיקים לקח מהמקרים החמורים המתרחשים בתחומי מגרשי הספורט, ממשיכים לעשות שימוש פוחז באמצעים פירוטכניים תוך סיכון ממשי לבטיחותם ושלומם של הסובבים אותם, ונוקטים אלימות כנגד אנשי חוק. מקומם של אלו מחוץ למגרשים למען אותו ציבור שמגיע ליהנות מחוויית ספורט. במקרים אלו, נמצה את הדין עם אותם פורעי חוק ונפעל בכל האמצעים לרבות הרחקתם”.

יצחקי: הדרך שלנו לא תלויה בשחקן כזה או אחר
