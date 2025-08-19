בספרד מתרגשים: יום הבכורות של ריאל בברנבאו

עונה כל כך מאכזבת עברה על ריאל מדריד בעונה שעברה. לפני שתי עונות הבלאנקוס היו אלופי אירופה ואלופי ספרד, ואל הדבר הזה רק הצטרף אחד השחקנים הטובים בעולם ללא ספק קיליאן אמבפה. למרות זאת, במועדון לא זכו באף תואר למעט הסופר קאפ האירופי אי שם בספטמבר, קרלו אנצ’לוטי עזב וצ’אבי אלונסו הגיע. רק שהיופי בכדורגל הוא ששים הכל מאחור, ומתחילים מחדש, וכך בדיוק תעשה ריאל היום (שלישי, 22:00). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

סגנית אלופת ישראל תתחיל את המסע שלה להשבת הכתר במפעל המקומי מול אוססונה, בסנטיאגו ברנבאו שצפוי להיות מלא לחלוטין בשביל הבכורה של אלונסו על הקווים בו. ב’מארקה’ אף יצאו עם כותרת ראשית הבוקר ורשמו: “הברנבאו פותח את הדלת שלו”, לקראת בכורה של חמישה אנשים – אלונסו, פרנקו מסנטואונו, טרנט אלכסנדר ארנולד, דין האוסן ואלברו קאררס: “עידן אלונסו מתחיל, הפעם באמת”, כשנראה שלא ממש מחשיבים את מונדיאל הקבוצות.

מבחינת הסגל, המאמן הספרדי החדש ייאלץ להסתדר ללא ארבעה שחקנים פצועים בדמות פרלאן מנדי, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם ואנדריק, ובנוסף לשחקן אחד מורחק שהוא אנטוניו רודיגר, זכר לאדום שקיבל בגמר גביע המלך מול ברצלונה בסיום. בספרד די מיישרים קו עם ההרכב שאיתו צפוי לעלות אלונסו, כשלפי המסתמן ישחק עם מערך של 4-3-3.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

טיבו קורטואה צפוי לפתוח בשער, ודווקא אדר מיליטאו אמור לעלות כצמד של האוסן בהגנה, מה שאומר לא מעט על מעמדו של ראול אסנסיו אחרי קמפיין גביע העולם למועדונים הרע שלו. טרנט וקאררס בצדיים, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה וארדה גולר באמצע, ויניסיוס בשמאל, קיליאן אמבפה חלוץ וברהים דיאס בימין, וגם פה אין הרבה מה להרחיב על משמעות הדבר מבחינת מעמדו של רודריגו.

אגב, בספרד גם שמו זרקור על משהו שבריאל מדריד לא כל כך התרגלו בשנים האחרונות, כאשר יש בסגל למשחק הערב לא פחות משישה שחקנים שהם תוצרי מחלקת הנוער. השוער השלישי סרחיו מסטרה, דני קרבחאל, ראול אסנסיו, אלברו קארריס, פראן גארסיה ובהתקפה כמובן הפנינה של הקיץ גונסאלו גארסיה. שניים צפויים לפתוח בהרכב, וכמעט כל השאר אמורים בשלב כזה או אחר לקבל דקות.