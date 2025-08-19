יום חמישי, 21.08.2025 שעה 10:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01 מיורקה20

רשפורד: ברצלונה מוכנה לזכות בליגת האלופות

הרכש שופע אופטימיות בראיון ראשון בספרד מאז הגיע: "לא רואה סיבה שלא נוכל לזכות בכל תואר". על לאמין ימאל: "הוא הכישרון הכי גדול ששיחקתי איתו"

|
מרקוס רשפורד בעיתון 'ספורט' (צילום מסך)
מרקוס רשפורד בעיתון 'ספורט' (צילום מסך)

מרקוס רשפורד התראיין לראשונה לתקשורת הספרדית מאז הצטרף לברצלונה והביע התלהבות רבה מהמעבר. בראיון שפורסם בעיתונים ’ספורט’ ו’אל פריודיקו’, חלוץ נבחרת אנגליה שיתף את תחושותיו הראשונות כשחקן בארסה וסיפק אמירה ברורה: "הקבוצה הזו מוכנה לזכות בליגת האלופות.

"יש כאן את כל הבסיס הנכון, אחרת הקבוצה לא הייתה זוכה בשלושה תארים בעונה שעברה. יש כאן מנטליות ומוטיבציה גבוהות מאוד. אני לא רואה שום סיבה שלא נוכל לזכות בכל תואר שאנחנו משתתפים בו. אני פה כדי לעזור בכל דרך שאוכל".

רשפורד הסביר שהוא מרגיש שבארסה כבר כעת חזקה יותר מזו של העונה שעברה, ושיבח במיוחד את הדור הצעיר המוביל את הפרויקט, בראשות לאמין ימאל. הוא ציין שמבין כולם, השחקן שהכי מרשים אותו הוא פדרי, אך אין לו ספק מי היהלום הגדול: "לאמין ימאל הוא הכישרון הכי גדול ששיחקתי איתו. הוא רק ילד בן 18, תמיד מחייך, עושה צחוקים עם כולם וכשחקן הוא מדהים.

"הדבר הכי מפתיע אצלו זה כמה שהוא בוגר לגילו. איך שהוא חושב, איך שהוא משחק - הוא הרבה מעל הגיל שלו. אם הוא לא יזכה בכדור הזהב השנה, הוא יזכה בו בעתיד. זה בטוח".

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

מי שעוד קיבל מחמאה גדולה מהכוכב האנגלי הוא המאמן האנזי פליק, שלדבריו היה גורם מרכזי בהחלטה להגיע לקבוצה. "הוא ישיר, תקשורתי מאוד - וזה חשוב במיוחד בקבוצה עם כל כך הרבה שחקנים צעירים. כשהכוונה ברורה, הכל יותר פשוט. יש לו מוטיבציה אדירה לשפר את מה שנעשה בעונה שעברה, ולכן אני חושב שנצליח. הוא מאמן מיוחד שיודע איך לעבוד עם שחקנים מיוחדים".

רשפורד דיבר גם על עצמו באופן אישי וסיפר: "הסיבה העיקרית שבגללה אני משחק היא כדי לנצח. וכדי לנצח, אני צריך להיות שמח - כי רק אז אני משחק את הכדורגל הכי טוב שלי".

ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */