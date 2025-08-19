רשפורד: ברצלונה מוכנה לזכות בליגת האלופות

מרקוס רשפורד התראיין לראשונה לתקשורת הספרדית מאז הצטרף לברצלונה והביע התלהבות רבה מהמעבר. בראיון שפורסם בעיתונים ’ספורט’ ו’אל פריודיקו’, חלוץ נבחרת אנגליה שיתף את תחושותיו הראשונות כשחקן בארסה וסיפק אמירה ברורה: "הקבוצה הזו מוכנה לזכות בליגת האלופות.

"יש כאן את כל הבסיס הנכון, אחרת הקבוצה לא הייתה זוכה בשלושה תארים בעונה שעברה. יש כאן מנטליות ומוטיבציה גבוהות מאוד. אני לא רואה שום סיבה שלא נוכל לזכות בכל תואר שאנחנו משתתפים בו. אני פה כדי לעזור בכל דרך שאוכל".

רשפורד הסביר שהוא מרגיש שבארסה כבר כעת חזקה יותר מזו של העונה שעברה, ושיבח במיוחד את הדור הצעיר המוביל את הפרויקט, בראשות לאמין ימאל. הוא ציין שמבין כולם, השחקן שהכי מרשים אותו הוא פדרי, אך אין לו ספק מי היהלום הגדול: "לאמין ימאל הוא הכישרון הכי גדול ששיחקתי איתו. הוא רק ילד בן 18, תמיד מחייך, עושה צחוקים עם כולם וכשחקן הוא מדהים.

"הדבר הכי מפתיע אצלו זה כמה שהוא בוגר לגילו. איך שהוא חושב, איך שהוא משחק - הוא הרבה מעל הגיל שלו. אם הוא לא יזכה בכדור הזהב השנה, הוא יזכה בו בעתיד. זה בטוח".

מרקוס רשפורד (IMAGO)

מי שעוד קיבל מחמאה גדולה מהכוכב האנגלי הוא המאמן האנזי פליק, שלדבריו היה גורם מרכזי בהחלטה להגיע לקבוצה. "הוא ישיר, תקשורתי מאוד - וזה חשוב במיוחד בקבוצה עם כל כך הרבה שחקנים צעירים. כשהכוונה ברורה, הכל יותר פשוט. יש לו מוטיבציה אדירה לשפר את מה שנעשה בעונה שעברה, ולכן אני חושב שנצליח. הוא מאמן מיוחד שיודע איך לעבוד עם שחקנים מיוחדים".

רשפורד דיבר גם על עצמו באופן אישי וסיפר: "הסיבה העיקרית שבגללה אני משחק היא כדי לנצח. וכדי לנצח, אני צריך להיות שמח - כי רק אז אני משחק את הכדורגל הכי טוב שלי".