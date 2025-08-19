"קיבלנו סטירה מצלצלת, זה הזמן שלנו להתעורר"

קצת פחות משבוע לפני פתיחת הליגה, הפועל חיפה ספגה אתמול (שני) תבוסה כואבת מול בית"ר ירושלים במסגרת חצי גמר גביע הטוטו עם 5:0. בהפועל חיפה היו משוכנעים שדווקא אחרי שלושה ניצחונות בגביע הטוטו ניתן יהיה להציג הופעה הרבה יותר מכובדת: “ספגנו סטירה מצלצלת וטוב שזה קרה עכשיו רגע לפני פתיחת הליגה. הייתה תחושה באוויר כאילו אנחנו משהו מיוחד כי ניצחנו למעשה קבוצות ברמה שלנו. זה הזמן שלנו להתעורר ולהבין את מקומנו. זה לא נעים לספוג 5 שערים במעמד כזה”, אמרו בקבוצה.

גם הבעלים יואב כץ לא אהב בלשון המעטה את מה שראה: “היה משחק איום ונורא גם מבחינה אישית וגם מבחינה טקטית. חוץ משחקן אחד או שניים אף אחד לא היה במגרש. איבדנו כדורים בלי סוף ולא נלחמנו. נעשו הרבה טעויות. זה שאנחנו חסרים מספר שחקנים זה לא תירוץ כי גם לבית"ר היו חסרים 4-5 שחקנים. אנחנו בתהליך. זו קבוצה חדשה ומאמן חדש. המבחן העיקרי יהיה מול טבריה בליגה. זה כמו גמר גביע. היו טעויות טקטיות במשחק אתמול. עד היום יש לנו בכל המשחקים ששיחקנו 50 אחוזי הצלחה, אבל המשחק החשוב מול טבריה”.

גל אראל, מאמן הקבוצה, הוסיף: “ידענו בדיוק לאיזה משחק אנחנו יוצאים בטדי, מול קבוצה מעולה עם דחיפה של הקהל שלה. לצערי עשינו טעות לא מחויבת בשער הראשון והמשחק ברח לנו .לפעמים טוב לקבל את הסטירה הזאת לפני הליגה ואולי להתכווץ בהרגשה. יש גם שכר לימוד כאשר עולים לדשא שחקנים צעירים שעדיין לא היו במעמדים האלה. מבחינת אופטימיות אני אופטימי. תהיה לנו קבוצה הרבה יותר טובה. חשוב לי לא פחות היה אתמול שאף שחקן שלנו לא נפצע”.