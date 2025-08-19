יום שלישי, 19.08.2025 שעה 08:52
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

"קיבלנו סטירה מצלצלת, זה הזמן שלנו להתעורר"

תחושות קשות בהפועל חיפה אחרי ה-5:0 מול בית"ר י-ם בחצי גמר הטוטו: "טוב שזה קרה לפני פתיחת הליגה". כץ: "משחק איום ונורא", אראל: "אני אופטימי"

|
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)

קצת פחות משבוע לפני פתיחת הליגה, הפועל חיפה ספגה אתמול (שני) תבוסה כואבת מול בית"ר ירושלים במסגרת חצי גמר גביע הטוטו עם 5:0. בהפועל חיפה היו משוכנעים שדווקא אחרי שלושה ניצחונות בגביע הטוטו ניתן יהיה להציג הופעה הרבה יותר מכובדת: “ספגנו סטירה מצלצלת וטוב שזה קרה עכשיו רגע לפני פתיחת הליגה. הייתה תחושה באוויר כאילו אנחנו משהו מיוחד כי ניצחנו למעשה קבוצות ברמה שלנו. זה הזמן שלנו להתעורר ולהבין את מקומנו. זה לא נעים לספוג 5 שערים במעמד כזה”, אמרו בקבוצה.

גם הבעלים יואב כץ לא אהב בלשון המעטה את מה שראה: “היה משחק איום ונורא גם מבחינה אישית וגם מבחינה טקטית. חוץ משחקן אחד או שניים אף אחד לא היה במגרש. איבדנו כדורים בלי סוף ולא נלחמנו. נעשו הרבה טעויות. זה שאנחנו חסרים מספר שחקנים זה לא תירוץ כי גם לבית"ר היו חסרים 4-5 שחקנים. אנחנו בתהליך. זו קבוצה חדשה ומאמן חדש. המבחן העיקרי יהיה מול טבריה בליגה. זה כמו גמר גביע. היו טעויות טקטיות במשחק אתמול. עד היום יש לנו בכל המשחקים ששיחקנו 50 אחוזי הצלחה, אבל המשחק החשוב מול טבריה”.

גל אראל, מאמן הקבוצה, הוסיף: “ידענו בדיוק לאיזה משחק אנחנו יוצאים בטדי, מול קבוצה מעולה עם דחיפה של הקהל שלה. לצערי עשינו טעות לא מחויבת בשער הראשון והמשחק ברח לנו .לפעמים טוב לקבל את הסטירה הזאת לפני הליגה ואולי להתכווץ בהרגשה. יש גם שכר לימוד כאשר עולים לדשא שחקנים צעירים שעדיין לא היו במעמדים האלה. מבחינת אופטימיות אני אופטימי. תהיה לנו קבוצה הרבה יותר טובה. חשוב לי לא פחות היה אתמול שאף שחקן שלנו לא נפצע”.

יצחקי: "הדרך שלנו לא תלויה בשחקן כזה או אחר"
