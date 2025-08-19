שני אוהדי בית"ר נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים

אירוע חמור התרחש במהלך המשחק של בית”ר ירושלים מול הפועל חיפה באצטדיון טדי אמש (שני). על פי המשטרה, אבוקה שהודלקה ביציע ומעצר החשוד במעשה, גררה תגובה אלימה והתפרעות מצד קומץ אוהדי הקבוצה המקומית, תוך שתקפו שוטרים והשליכו חפצים וכיסאות לעברם וגרמו לפציעתם של שוטרים. שלושה חשודים נעצרו לחקירה.

על פי הודעת המשטרה, במהלך מחציתו הראשונה של המשחק באצטדיון, הודלקה אבוקה ביציע המזרחי של המגרש. הודות למצלמות וניטור בזמן אמת בחפ"ק המשטרה, זוהה החשוד בעת המעשה. בשלב מסוים, במהלך התרחקותו מהמקום, נתפס על ידי קצין משטרה.

לדברי המשטרה, בשלב זה, התנפלו אוהדי הקבוצה על קצין המשטרה במטרה לסייע בידי חברם ולמלטו מהמקום. כוח משטרה נוסף שנחלץ לעזרתו, הותקף אף הוא ע"י האוהדים האלימים שהחלו מיידים לעברם חפצים שונים, ביניהם- כיסאות. כתוצאה ממעשיהם, נחבלו ארבעה קציני משטרה קלות בראשם, בידם וברגלם, כשאחת מהם נזקקה להמשך טיפול רפואי (קל) בבי"ח.

בנוסף לחשוד שנעצר בגין אבוקה, עצרה המשטרה שני חשודים נוספים בגין תקיפת שוטרים והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. לצד זאת, נסיבות המקרה נבחנות.

מהמשטרה נמסר: “לצערנו, ישנם אוהדי ספורט שאינם מפיקים לקח מהמקרים החמורים המתרחשים בתחומי מגרשי הספורט, ממשיכים לעשות שימוש פוחז באמצעים פירוטכניים תוך סיכון ממשי לבטיחותם ושלומם של הסובבים אותם, ונוקטים אלימות כנגד אנשי חוק. מקומם של אלו מחוץ למגרשים למען אותו ציבור שמגיע ליהנות מחוויית ספורט. במקרים אלו, נמצה את הדין עם אותם פורעי חוק ונפעל בכל האמצעים לרבות הרחקתם”.