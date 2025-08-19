במכבי חיפה מקווים לשיפור ביכולת של יובאנוביץ'

במכבי חיפה נמצאים בעיצומו של תהליך לנסות ולצרף עוד שני שחקנים בתפקידי הקשר האחורי ושחקן הכנף בצד ימין, ככל הנראה במקומו של קסנדר סברינה המאכזב שלא מצליח להרשים מפתיחת העונה ויתרה מכך, רק הולך אחורה בצעדי ענק.

סברינה זכה עד כה ללא מעט הזדמנויות ומבין שבקצב וביכולת הנוכחית שלו, לא יהיה מנוס מלשחררו לקבוצה אחרת. במכבי חיפה טוענים שטרם התקבלה החלטה רשמית בעניינו של סברינה, וגם לא החלטה לגבי אף שחקן אחר מהסגל הרחב. אבל לא מן הנמנע שבתקופה הקצרה יצטרכו לקבוע בקבוצה את עתידם של מספר שחקנים כמו עילאי חג'ג', ליאם חרמש, סוף פודגוראנו וסברינה.

בנושא הרכש, לפי שעה עיקר המאמצים מתרכזים בחיזוק הקבוצה בקשר אחורי ולשם כך ליאור רפאלוב פועל בימים אלה מתוך תקווה להביא לסיום מוצלח של משא ומתן עם קשר אחורי כשרק אחר כך יתפנו בחיפה לעמדת שחקן הכנף הימני.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שלגביהם התקבלה בתחילת העונה החלטה לא להחתימם מעבר לעונה אחת ולהשאיר אופציה עליהם הוא החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' שהצטרף בהשאלה מבאזל, כאשר לחיפה יש אופציה לרכוש את החלוץ תמורת 1.4 מיליון אירו. החלוץ, ששכרו מוערך ב-500 אלף אירו לעונה, מתקשה עד כה לבוא לידי ביטוי למרות הרצון הגדול שלו להוכיח כל פעם מחדש שהוא מסוגל ליותר ושלא שכח את מלאכת כיבוש השערים.

אחת הסיבות שיובאנוביץ' לא חתם מעבר לשנה היא הרצון של ליאור רפאלוב לא לקחת סיכון עם הסרבי, שהגיע למועדון אחרי שנתיים פחות מוצלחות ולתת סיכוי לממש את האופציה לרכישה אם יוכיח שהוא חוזר לאותו כושר הבקעה שאפיין אותו כאשר שיחק במכבי תל אביב.

ובמעבר לחלוץ אחר: גיא מלמד לא יהיה בסגל של מכבי חיפה למחזור הפתיחה בליגת העל מול מכבי בני ריינה. הסיבה היא פציעה – הוא סובל מקרע קטן בשריר הירך האחורי וייעדר בין שבוע ל-10 ימים.