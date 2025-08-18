יום שלישי, 19.08.2025 שעה 01:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
11-11בטיס8
11-11ולנסיה9
11-11אלצ'ה10
11-11ריאל סוסיאדד11
00-00ריאל מדריד12
00-00אוססונה13
03-21סביליה14
02-11לבאנטה15
02-11אתלטיקו מדריד16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

לא מספיק טוב: בטיס פתחה עם 1:1 מול אלצ'ה

האנדלוסים, שהיו מסוכנים יותר, כבשו ראשונים משער של רויבאל בדקה ה-21, אך ואלרה השווה עבור אלצ'ה בדקה ה-81 בדרך לחלוקת נקודות במחזור הראשון

|
קוצ'ו הרננדס (IMAGO)
קוצ'ו הרננדס (IMAGO)

המחזור הראשון של הליגה הספרדית נמשך אמש (שני) עם בטיס, שסיימה ב-1:1 את משחק החוץ שלה מול אלצ’ה. 

בטיס, שהגיעה בעונה שעברה לגמר הקונפרנס ליג וסיימה את העונה במקום השישי אחרי עונה מוצלחת למדי, פתחה טוב יותר את ההתמודדות. בדקה ה-21, רודריגו ריקלמה מצא במסירת עומק נהדרת את אייטור רויבאל, שחלף על פני השוער מתיאס דיטורו וגלגל את הכדור לרשת. 

בטיס הייתה מסוכנת יותר לאורך רוב שלבי ההתמודדות והרבתה להחמיץ, כאשר בדקה ה-81, היא גם שילמה על כך. מבצע אישי נפלא של מרטים נטו הפורטוגלי הסתיים בבישול נהדר לחרמאן ואלרה, שכבש בנגיעה עם בעיטה שטוחה מתוך הרחבה וקבע חלוקת נקודות. בטיס תארח במחזור הבא את אלאבס בניסיון להשיג ניצחון ראשון, אלצ’ה תתארח למשחק קשה אצל אתלטיקו מדריד. 

