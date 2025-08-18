יום שלישי, 19.08.2025 שעה 01:05
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01צ'לסי10
10-01ניוקאסל11
10-01אסטון וילה12
10-01קריסטל פאלאס13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

התחלה מבטיחה: לידס ניצחה 0:1 את אברטון

ביום שאחרי מנור סולומון, העולה החדשה הייתה טובה יותר מול הטופיז, ולעיני הקהל הביתי הצליחה להשיג שלוש נקודות בזכות פנדל מדויק של לוקאס אנמצ'ה

|
לוקאס אנמצ'ה מטריף את הקהל (IMAGO)
לוקאס אנמצ'ה מטריף את הקהל (IMAGO)

ביום שאחרי מנור סולומון, שעזב את הקבוצה לאחר עונת השאלה שבה עזר ללידס לשוב לפרמייר ליג, העולה החדשה הצליחה להשיג אמש (שני) סיפתח לעונה החדשה עם 0:1 על אברטון, עליה גברה לראשונה מאז 2001.

המארחת הייתה טובה יותר כבר מהרגע הראשון, אך החמצות רבות של ג’ואל פירו בדקות הפתיחה, הותירו את התוצאה מאוזנת, כשגם ווילפריד ניונטו סיפק החמצה גדולה אחרי מהלך אישי יפה, כשההגנה הצליחה לשמור את היריבה על 0(!) בעיטות לשער.

במחצית השנייה הטופיז התעוררו מעט ובדקה ה-71 אף שלחו את ג’ק גריליש, שרשם הופעת בכורה, אל המערכה, אך פנדל שנוי במחלוקת נשרק לטובת הקבוצה הביתית, ואל הבעיטה ניגש לוקאס אנמצ’ה שהציג עצמו בקבוצתו החדשה מול הקהל הביתי עם שער ניצחון דרמטי בדקה ה-84.

גג'ק גריליש. הופעת בכורה באברטון (רויטרס)
