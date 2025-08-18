התחלה מבטיחה: לידס ניצחה 0:1 את אברטון

ביום שאחרי מנור סולומון, שעזב את הקבוצה לאחר עונת השאלה שבה עזר ללידס לשוב לפרמייר ליג, העולה החדשה הצליחה להשיג אמש (שני) סיפתח לעונה החדשה עם 0:1 על אברטון, עליה גברה לראשונה מאז 2001.

המארחת הייתה טובה יותר כבר מהרגע הראשון, אך החמצות רבות של ג’ואל פירו בדקות הפתיחה, הותירו את התוצאה מאוזנת, כשגם ווילפריד ניונטו סיפק החמצה גדולה אחרי מהלך אישי יפה, כשההגנה הצליחה לשמור את היריבה על 0(!) בעיטות לשער.

במחצית השנייה הטופיז התעוררו מעט ובדקה ה-71 אף שלחו את ג’ק גריליש, שרשם הופעת בכורה, אל המערכה, אך פנדל שנוי במחלוקת נשרק לטובת הקבוצה הביתית, ואל הבעיטה ניגש לוקאס אנמצ’ה שהציג עצמו בקבוצתו החדשה מול הקהל הביתי עם שער ניצחון דרמטי בדקה ה-84.