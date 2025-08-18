סינר פרש ב-5:0, אלקראס זכה בטורניר סינסינטי

דרמה גדולה התרחשה אמש (שני) בטורניר סינסינטי – יאניק סינר וקרלוס אלקראס הגיעו לגמר הגדול והמסקרן, אולם יאניק סינר חש ברע תחת החום הכבד בארצות הברית ופרש כבר במהלך הסט הראשון.

מהנקודה הראשונה ניתן היה לראות שסינר לא משחק כהרגלו, טעויות לא מחויבות, מתקשה לזוז היטב, מגיש באחוזים נמוכים. האיטלקי ניסה בכל כוחו להישאר מעט רלוונטי במשחק, אך במצב של 5:0 בסט הראשון החליט שמספיק והוא פשוט לא יכול לעמוד יותר על המגרש.

“ניסיתי בשביל האוהדים ולא יכולתי”, אמר הטניסאי לצוות הרפואי שהגיע אליו, רגע לפני הפרישה. מהצד השני, אלקראס שחוגג לראשונה כמנצח בטורניר המאסטרס בארצות הברית (22 מתחילת הקריירה, מספר 6 השנה) סיפק רגע יפה כשכתב על המצלמה בסיום: “מצטער יאניק”.

קרלוס אלקראס עם הגביע (רויטרס)

בכל אופן, הדרמה הזו התחוללה שבוע בלבד לפני פתיחת אליפות ארה”ב, הגראנד סלאם האחרון של השנה, ומעניין לראות כיצד האיטלקי, אלוף השנה שעברה, יגיע אליו.

בטקס הענקת הפרסים, סינר סיכם: “אני מתנצל בפני הצוות שלי והקהל, אבל לפעמים דברים כאלה קורים וצריך לקבל את זה. זה היה אולי הטורניר הכי חם שהשתתפתי בו, ואני מודה לכל המארגנים ולמי שלקח בו חלק. מקווה שנתראה בשנה הבאה וארגיש אחרת”.