קבוצה חדשה: מכבי ת"א "החליפה הרכב" בקיץ

מכירתו הצפויה של דור תורג'מן לניו אינגלנד רבולושן ב-6 מיליון דולר לפני מענקים, יחד עם הסיכום מול אלקמאר על העברתו של פטאצ'י לאחר צמד המשחקים מול דינמו קייב, יובילו לכך שמכבי תל אביב תיפרד מ-11 שחקנים הקיץ, וזאת בלי הפרידה שאמורה להיות בהמשך גם מנמניה סטואיץ' שכרגע תקוע בין הצעות שלא הבשילו מספיק. אגב, אחת מהן שעל הפרק היא מסוצ’י הרוסית שקרובה לסיכום עם מכבי ת”א על עסקה בגובה 1.2 מיליון אירו. כמובן שהעסקה תלויה בהיתכנות של הרוסים להעביר את התשלום.

במשחק האליפות מול בית"ר ירושלים שהיה לפני קצת יותר מחודשיים, האלופה עלתה אל הדשא עם סימון סלוגה, סתיו למקין, יוריס ואן אובריים, גבי קניקובסקי, פטאצ'י וערן זהבי, דור תורג'מן ועידן נחמיאס עלו מהספסל ובשלבים לא מועטים של העונה היו שחקני הרכב בעצמם וכך מכבי ת"א נפרדה בקיץ אחד משחקנים משמעותיים במיוחד וכעת נמצאת בעיצומו של הליך בנייה מחודש.

רשימת העוזבים, אלו שהלכו ואלו שצפויים, עומדת על 11 (וכאמור יכולה לגדול ל-12). סימון סלוגה, עידן נחמיאס, סתיו למקין, אופיר דוידזאדה, יוריס ואן אובריים, גבי קניקובסקי, פטאצ'י, דור תורג'מן, ערן זהבי, הישאם לאיוס (הושאל), והנרי אדו (הושאל). שני האחרונים לא השפיעו על הסגל של ז'רקו לאזטיץ' בעונה שעברה ועדיין, זהו זעזוע רציני מאוד. אומנם אחד שהיה באוויר עוד מהעונה שעברה, ועדיין, לאזטיץ' נאלץ בימים אלה לחבר את הכל מחדש עם שחקנים שונים.

ערן זהבי חוגג עם גבי קניקובסקי. שניים מהעוזבים (רדאד ג'בארה)

בתחום המצטרפים מכבי ת"א עומדת על 11 חדשים עם יון ניקולאסקו, נועם בן הרוש, הייטור, עלי קמארה, דני גרופר, בן לדרמן, איתמר נוי, יואב גראפי, כריסטיאן בליץ', איתי בן חמו וסייד אבו פרחי (שני האחרונים חזרו מהשאלות), כאשר על פי התכניות היא אמורה להתחזק בעוד שני זרים (במקום פטאצ'י וסטואיץ'). בשורה התחתונה, חצי סגל הוחלף ומי שחושב שאין לזה גם מחיר מקצועי על הדשא, חי בתוך משחק מחשב.

"הביקורות על לאזטיץ' חסרות כל פרופורציה. האם היינו יכולים לעבור את פאפוס? כן, רק שוכחים שהיינו ב-10 שחקנים שני שליש מהמשחק ובמצב לא פשוט ובלי הקהל שלנו. האם היינו יכולים להיראות הרבה יותר טוב נגד חאמרון? ברור, אבל יש פה קבוצה שלמה שהתחלפה, יש לזה מחיר ולוקח זמן. בתחילת העונה שעברה שיחקנו כמו ששיחקנו בפלייאוף העליון? ברור שלא. ייקח זמן לחבר הכל מחדש", אומרים במכבי ת"א בנושא.

במועדון לקחו בצורה מאוד קשה את המחאה נגד לאזטיץ' במשחק האחרון נגד הפועל ירושלים בגביע הטוטו ולא אהבו כלל גם לקרוא דברים שנאמרו על ידי שחקני עבר של המועדון כלפי לאזטיץ'. "חוסר כבוד ממדרגה ראשונה, אף אחד מהם לא היה מדבר ככה על מאמן ישראלי אם הוא היה לוקח את ההחלטות של לאזטיץ' בעונה שעברה וזוכה באליפות, קל מאוד לנגח מאמן זר", הוסיפו.