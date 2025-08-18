פתחה חזק: 1:4 לנוער של אשדוד על הפועל פ"ת

מחזור הפתיחה בליגת העל לנוער ננעל עם תצוגת ענק, כשאחת המועמדות המובילות לאליפות, מ.ס אשדוד, הביסה הערב (שני) את הפועל פתח תקווה 1:4 באצטדיונם הביתי של המלאבסים.

כבר מהפתיחה השליטה הייתה של חניכיו של נאור ברקול, מאמן קבוצת הנוער החדש של אשדוד, אשר נכנס לנעליו של אבי אבינו אשר עבר לעבוד תחת גיא לוזון כעוזר מאמן הנבחרת הצעירה. דביר בן בסט, שפתח את עונתו השנייה בנוער, מצא את הרשת כבר בדקה ה-16.

היתרון החזיק 13 דקות בלבד, כשעמרי כהן דאג לאזן את התוצאה, אבל עמית דנציגר השיב את ההובלה לאורחת. אחרי החזרה מההפסקה, בן בסט השווה את מאזנו מהעונה הקודמת, כשכבש את השני שלו והשלישי של אשדוד, ואורי מלכה דאג לחתום את תוצאת המשחק בדקה ה-77. בדקה ה-81, ליעד ואקנין הורחק במדי הפועל פתח תקווה והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים עד לסיום.