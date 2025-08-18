יום שני, 18.08.2025 שעה 22:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

פתחה חזק: 1:4 לנוער של אשדוד על הפועל פ"ת

החניכים של נאור ברקול, שנכנס לנעליו של אבי אבינו כמאמן הנוער של הקבוצה מעיר הנמל, הסתדרו במחזור הראשון של ליגת העל נגד המלאבסים. צמד לבן בסט

|
רז תמר ואורי מלכה חוגגים (יונתן גינזבורג)
רז תמר ואורי מלכה חוגגים (יונתן גינזבורג)

מחזור הפתיחה בליגת העל לנוער ננעל עם תצוגת ענק, כשאחת המועמדות המובילות לאליפות, מ.ס אשדוד, הביסה הערב (שני) את הפועל פתח תקווה 1:4 באצטדיונם הביתי של המלאבסים.

כבר מהפתיחה השליטה הייתה של חניכיו של נאור ברקול, מאמן קבוצת הנוער החדש של אשדוד, אשר נכנס לנעליו של אבי אבינו אשר עבר לעבוד תחת גיא לוזון כעוזר מאמן הנבחרת הצעירה. דביר בן בסט, שפתח את עונתו השנייה בנוער, מצא את הרשת כבר בדקה ה-16.

היתרון החזיק 13 דקות בלבד, כשעמרי כהן דאג לאזן את התוצאה, אבל עמית דנציגר השיב את ההובלה לאורחת. אחרי החזרה מההפסקה, בן בסט השווה את מאזנו מהעונה הקודמת, כשכבש את השני שלו והשלישי של אשדוד, ואורי מלכה דאג לחתום את תוצאת המשחק בדקה ה-77. בדקה ה-81, ליעד ואקנין הורחק במדי הפועל פתח תקווה והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים עד לסיום.

