נערים ג': פורסמו תוצאות הגרלת גביע המדינה

ההתאחדות לכדורגל קיימה היום (שני) את הגרלת משחקי השלב המוקדם בגביע המדינה של שנתון נערים ג'. המועד המרכזי של המשחקים - השישי לספטמבר. קבוצות ליגת העל אינן הוגרלו למשחקים בשלב זה והן יצטרפו בשלבים הבאים.

לא מעט משחקים יפגישו קבוצות מאזורים מרוחקים האחד מהשני, הדוגמה הבולטת ביותר - הפועל כרמיאל תארח את בני אילת, שתצטרך לעשות דרך של 450 קילומטרים כדי להגיע למשחק.

להלן תוצאות ההגרלה:

הפועל רמת השרון - הכח עמידר ר"ג

מ.כ כרמל חיפה - הפועל נוף הגליל

מ.כ אור עקיבא - מכבי השקמה חן דרום

מ.ס דרום השרון - מ.ס באר שבע

איחוד ביר אל מכסור - בית"ר ת"א חולון

הפועל לוד - עירוני נתיבות

מכבי הרצליה ב' - מכבי זכרון יעקב

בני יפו - הפועל בית שאן

מכבי עתלית - מכבי צורן

שמשון ת"א 2 - מ.כ קרית חיים

מכבי עמק חפר - הפועל רמת השרון 2

עירוני מודיעין 2 - מכבי בת ים

בני יפיע - מכבי כפר סבא מזרח

א.ס רמת אליהו ראשל"צ - מכבי שוהם

הפועל הוד השרון - מכבי נווה שאנן חיפה

הפועל מטה אשר - עירוני בית דגן

אחווה כפר קרע - מכבי קרית גת 2

מ.ס שפרעם - מכבי קרית מלאכי

מכבי עמישב פ"ת - מ.כ כבביר חיפה

הפועל כרמיאל - בני אילת

בית"ר טוברוק נתניה - מכבי כפר סבא מערב

מכבי שוהם 2 - עליה כפר סבא

הפועל עכו - מ.כ נהלל יזרעאל

מכבי באר שבע - מכבי הרצליה 1

הפועל אזור - מכבי אחי נצרת

עירוני אשקלון - מ.כ ירמיהו חולון

מכבי עמק חפר - בית"ר פ"ת 2

הפועל אום אל פאחם - מ.ס חבל מודיעין

בית"ר כפר מנדא - הפועל עראבה

הפועל טירת כרמל - צעירי איכסאל

מ.כ שפרעם - עירוני טבריה

מכבי קרית אתא - הפועל כפר שלם ת"א

הפועל גלבוע - בית"ר כפר סבא

הפועל עמק הירדן - מכבי יהוד מונוסון

הפועל ר"ג - עירוני נשר

מ.ס רמלה - מכבי ברקאי

מכבי יבנה - בית"ר נורדיה ירושלים

הפועל דלית אל כרמל - מכבי אחי איכסאל

עירוני ראש העין - בית"ר עירוני נהריה

צפרירים חולון - הפועל בארי אשכול

הפועל הוד השרון צפון - בני סכנין