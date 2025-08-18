יום שני, 18.08.2025 שעה 20:56
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה - נערים ג'
לוח תוצאות

נערים ג': פורסמו תוצאות הגרלת גביע המדינה

הגרלת משחקי הגביע בשנתון נערים ג' פורסמה - רוב הקבוצות, שהוגרלו למשחקים, הן קבוצות מהליגות המחוזיות השונות. כל המשחקים כאן בתוך הכתבה

|
גביע המדינה (חגי מיכאלי)
גביע המדינה (חגי מיכאלי)

ההתאחדות לכדורגל קיימה היום (שני) את הגרלת משחקי השלב המוקדם בגביע המדינה של שנתון נערים ג'. המועד המרכזי של המשחקים - השישי לספטמבר. קבוצות ליגת העל אינן הוגרלו למשחקים בשלב זה והן יצטרפו בשלבים הבאים.

לא מעט משחקים יפגישו קבוצות מאזורים מרוחקים האחד מהשני, הדוגמה הבולטת ביותר - הפועל כרמיאל תארח את בני אילת, שתצטרך לעשות דרך של 450 קילומטרים כדי להגיע למשחק.

להלן תוצאות ההגרלה:

הפועל רמת השרון - הכח עמידר ר"ג 
מ.כ כרמל חיפה - הפועל נוף הגליל
מ.כ אור עקיבא - מכבי השקמה חן דרום
מ.ס דרום השרון - מ.ס באר שבע
איחוד ביר אל מכסור - בית"ר ת"א חולון
הפועל לוד - עירוני נתיבות
מכבי הרצליה ב' - מכבי זכרון יעקב
בני יפו - הפועל בית שאן
מכבי עתלית - מכבי צורן
שמשון ת"א 2 - מ.כ קרית חיים
מכבי עמק חפר - הפועל רמת השרון 2
עירוני מודיעין 2 - מכבי בת ים 
בני יפיע - מכבי כפר סבא מזרח
א.ס רמת אליהו ראשל"צ - מכבי שוהם
הפועל הוד השרון - מכבי נווה שאנן חיפה
הפועל מטה אשר - עירוני בית דגן
אחווה כפר קרע - מכבי קרית גת 2
מ.ס שפרעם - מכבי קרית מלאכי
מכבי עמישב פ"ת - מ.כ כבביר חיפה
הפועל כרמיאל - בני אילת
בית"ר טוברוק נתניה - מכבי כפר סבא מערב
מכבי שוהם 2 - עליה כפר סבא
הפועל עכו - מ.כ נהלל יזרעאל
מכבי באר שבע - מכבי הרצליה 1
הפועל אזור - מכבי אחי נצרת
עירוני אשקלון - מ.כ ירמיהו חולון
מכבי עמק חפר - בית"ר פ"ת 2
הפועל אום אל פאחם - מ.ס חבל מודיעין
בית"ר כפר מנדא - הפועל עראבה
הפועל טירת כרמל - צעירי איכסאל
מ.כ שפרעם - עירוני טבריה
מכבי קרית אתא - הפועל כפר שלם ת"א
הפועל גלבוע - בית"ר כפר סבא 
הפועל עמק הירדן - מכבי יהוד מונוסון
הפועל ר"ג - עירוני נשר
מ.ס רמלה - מכבי ברקאי
מכבי יבנה - בית"ר נורדיה ירושלים
הפועל דלית אל כרמל - מכבי אחי איכסאל
עירוני ראש העין - בית"ר עירוני נהריה
צפרירים חולון - הפועל בארי אשכול
הפועל הוד השרון צפון - בני סכנין

