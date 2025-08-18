יום שני, 18.08.2025 שעה 22:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

"יורוקאפ? אם לא הייתי מאמין לא הייתי פה"

הפורוורד החדש של הפועל ירושלים, אנתוני לאמב, נחת בישראל ואמר: "אסיר תודה על ההזדמנות, אפשר לזכות. נרגש לשחק מול מכבי ת"א, הפועל? קבוצה קשה"

|
אנתוני לאמב נחת בישראל (חגי מיכאלי)
אנתוני לאמב נחת בישראל (חגי מיכאלי)

מסע הנחיתות של הפועל ירושלים הגיע היום (שני) לסיומו עם הגעתה של החתיכה האחרונה בפאזל, אנתוני לאמב ששיחק בטרנטו בעונה החולפת. הפורוורד, שטיסתו התעכבה, נחת ושוחח עם התקשורת כאשר הוא ממשיך את הקו של חבריו החדשים לקבוצה בכל הנוגע למטרות, עם דגש על היורוקאפ. 

לאמב אמר לאחר נחיתתו: ״אני נרגש להיות כאן זה היה מסע ארוך אבל אני אסיר תודה על ההזדמנות ונרגש לשחק בהפועל ירושלים. הם הראו המון עניין בי וגרמו לי להרגיש רצוי מאוד ולהרגיש שאני אוכל להיות חלק מהקבוצה ולהיות חלק שיכול לעזור להם לנצח ולתת את הדחיפה כדי להתגבר על המשוכה. אני יודע שהם רוצים לזכות באליפות וגם אני, אז אני נרגש מאוד להצטרף לארגון ולהיות חלק מהמשפחה״. 

כל השחקנים שנחתו אתמול חזרו ואמרו שהמטרה היא לזכות ביורוקאפ, גם אתה שותף לכך? ומה יידרש כדי להצליח? 
״אני בהחלט שותף לכך, לא הייתי מגיע אם לא הייתי חושב שאני יכול לעשות זאת. מבחינתי, להתחבר לקבוצה מהר ככל האפשר, ללמוד מה המאמנים רוצים ממני ואז שכולם יהיו בטוחים בלשחק את המשחק שלהם. צפיתי בווידאו על כולם, הם שחקנים מאוד מוכשרים שמשחקים חזק ולוקחים הרבה ריבאונדים בהתקפה ונלחמים בכל משחק ואני חושב שלבוא כך לכל תחרות נותן לנו את הסיכוי לנצח ולהוסיף אותי לפאזל הזה עוזר, אז אני נרגש״. 

לאמב: ״הפועל הראו המון התעניינות בי״

יש את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, שלוש הקבוצות המובילות, איך אתה רואה את המצ׳אפ ביניהן?
״אני נרגש. לא שיחקתי עדיין נגד מכבי, אבל שיחקתי נגד הפועל בשנה שעברה. הם קבוצה קשה, אבל עכשיו יש לי הרבה יותר עזרה אז אני נרגש לקראת המפגשים מולם״.

