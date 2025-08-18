נערים ב': דרבי באשקלון במחזור הגביע המוקדם

ההתאחדות לכדורגל קיימה היום (שני) את הגרלת משחקי גביע המדינה של שנתוני הנוער והנערים. המועד המרכזי של המשחקים - סופ"ש של השישי לאוקטובר. במוקד המשחקים יעמוד משחק הדרבי בין עירוני אשקלון מהדרג המחוזי למכבי אשקלון מהליגה הארצית.

שלוש היורדות מליגת העל, יופיעו גם הן במחזור המשחקים הראשון: בני סכנין תתארח אצל מכבי שוהם מהדרג המחוזי, הפועל כפר סבא תתארח אצל גדנ"ע ת"א מארצית דרום ובית"ר טוברוק נתניה תארח למפגש על טהרת הליגות הארצית את מכבי אחי נצרת.

יתר המשחקים:

מכבי עמישב פ"ת - מ.ס קדימה צורן

מכבי קרית גת - מכבי עמק חפר

בית"ר מעלה אדומים - מ.ס פרדס חנה/כרכור

מכבי קרית גת 2 - הפועל בני אשדוד 1

הפועל בקה אל גרביה - מ.ס בני יפיע

מכבי יהוד מונוסון - מ.ס דרום השרון

הפועל פרדסייה - מכבי באר שבע

הפועל מרמורק - עירוני בית דגן

מ.ס רמלה - הפועל מגדל העמק

מכבי השקמה חן צפון - מ.כ גליל גולן

הפועל חיפה - מ.ס כפר קאסם

מכבי באר שבע 2 - הפועל קרית אונו

מכבי עין מאהל - הפועל הוד השרון

מכבי יבנה - בני כאבול

סקציה מעלות תרשיחא - עליה כפר סבא

מכבי יפו - מכבי חיפה/חוף הכרמל

מכבי שוהם - בני סכנין

איחוד בני בקה - הפועל הרצליה

מ.ס באר שבע 2 - מ.כ ירמיהו חולון

הפועל רעננה "צו פיוס" - הפועל ערערה

מ.ס רובי שפירא חיפה - מ.ס קרית טבעון

הפועל מטה אשר - שמשון ת"א

גדנ"ע ת"א - הפועל כפר סבא

מ.ס כפר כמא - עירוני טבריה

בני אילת - הפועל אבו גוש מבשרת ציון

מכבי כפר סבא - מ.כ אור יהודה

הפועל חוף הכרמל - בית"ר חיפה

בני אעבלין - בני ג'סר א-זרקה

מ.כ נווה יוסף - מכבי רחובות

מכבי כפר יונה - מ.כ מזכרת בתיה

מ.כ כרמל חיפה - מ.כ נהלל יזרעאל

מ.ס קרית ים - בית"ר כפר סבא

מכבי נוג'ידאת - בית"ר נורדיה ירושלים

בית"ר ירושלים - הפועל מחנה יהודה פ"ת

מ.כ ערד - הפועל נוף הגליל

צעירי כפר כנא - מכבי הרצליה

בית"ר נהריה - הפועל גלבוע

הפועל הרצליה - מ.כ קרית חיים

מכבי השקמה חן דרום - מ.ס שפרעם

בית"ר טוברוק נתניה - מכבי אחי נצרת

מכבי בת ים - מכבי צור שלום

מכבי השרון נתניה - צעירי אום אל פאחם

סקציה נס ציונה - הפועל כפר שלם

עירוני ראש העין - הפועל עפולה

הפועל אזור - עירוני נשר

בית"ר קרית גת - עירוני מודיעין

הפועל עכו - א.ס רמת אליהו ראשל"צ

מכבי קרית אתא - מ.ס באר שבע

מכבי אחי איכסאל - הפועל לב השרון

מ.ס דימונה - מכבי עתלית