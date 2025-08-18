היורדות שובצו למחזור הגביע הראשון בנערים א'

ההתאחדות לכדורגל קיימה היום (חמישי) את הגרלת משחקי גביע המדינה של שנתון נערים א'. קבוצות ליגת העל אינן חלק מההגרלה, אך קבוצות מיתר הדרגים הוגרלו. לא מעט קבוצות עלו אוטומטית לשלב הבא. שלוש הקבוצות שירדו מליגת העל הוגרלו למשחקים. הפועל רמת השרון תארח את מכבי שוהם, הפועל חיפה תארח את מכבי אחי נצרת והפועל רמת גן תתארח אצל בית"ר נורדיה ירושלים.

משחקים בין קבוצות מדרג מחוזיות:

עוצמה באר שבע - סקציה מעלות

מ.ס נתניה - בית"ר פ"ת

עירוני מודיעין - מ.ס שפרעם

מ.ס כפר קאסם - מכבי אחי איכסל

הפועל חדרה מערב - הפועל טירת כרמל

מ.כ גליל גולן - מ.כ כבביר

מ.ס קריית ים - מכבי כפר סבא

מ.ס דרום השרון - עירוני אשקלון

סקציה נס ציונה 2 - הפועל אבו גוש מבשרת ציון

הפועל עפולה - מכבי השרון נתניה

מכבי עתלית - מ.כ ירושלים

יתר המשחקים:

מכבי באר שבע (ארצית דרום) - הפועל הרצליה (מחוזית)

סקציה נס ציונה (ארצית דרום) - מכבי יבנה (ארצית דרום)

שמשון ת"א (ארצית דרום) - הכח עמידר ר"ג (ארצית דרום)

עירוני מודיעין (ארצית דרום) - מ.ס שפרעם (מחוזית)

הפועל מחנה יהודה (מחוזית) - הפועל הוד השרון (ארצית דרום)

מכבי יפו (ארצית דרום) - הפועל בקה אל גרביה (מחוזית)

מ.ס דימונה (מחוזית) - עלייה כפר סבא (ארצית צפון)

מ.ס פרדס חנה/כרכור (מחוזית) - מכבי חיפה/חוף הכרמל (ארצית צפון)

מ.ס באר שבע (ארצית דרום) - הפועל לב השרון (מחוזית)

עירוני נשר (ארצית צפון) - מ.ס רובי שפירא חיפה (מחוזית)

בית"ר כפר סבא (ארצית צפון) - הפועל עכו (ארצית צפון)

שיכון ותיקים ר"ג (מחוזית) - גדנ"ע ת"א (ארצית דרום)

עירוני טבריה (ארצית צפון) - בית"ר חיפה (מחוזית)

הפועל כפר שלם (ארצית דרום) - מכבי אשקלון (מחוזית)

בית"ר נורדיה ירושלים (מחוזית) - הפועל ר"ג (ארצית דרום)

הפועל חיפה (ארצית צפון) - מכבי אחי נצרת (ארצית צפון)

הפועל אום אל פאחם (מחוזית) - מכבי עמישב פ"ת (ארצית דרום)

מכבי בני ריינה (ארצית צפון) - מכבי באר שבע 2 (מחוזית)

הפועל כרמיאל (ארצית צפון) - מ.ס רמלה (מחוזית)

הפועל רמת השרון (ארצית דרום) - מכבי שוהם (מחוזית)

הפועל קרית אונו (ארצית דרום) - מ.כ קריית חיים (מחוזית)