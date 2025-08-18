יום שני, 18.08.2025 שעה 20:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

נוף הגליל מול טוברוק בשלב המוקדם של הגביע

בהגרלת משחקי השלב המוקדם של גביע המדינה לנוער הוגרלו שלוש היורדות מליגת העל. במוקד: הפועל נוף הגליל מארחת את בית"ר טוברוק. כל המשחקים כאן

|
מכבי פ
מכבי פ"ת מחזיקת גביע המדינה לנוער (שחר גרוס)

סוף השבוע של השישי לספטמבר ייועד למשחקי גביע המדינה לנוער. בהגרלת המשחקים שנערכה (היום) הוגרלו עשרות קבוצות למשחקים, בעוד שאחרות התבשרו שהן עלו אוטומטית לשלב הבא. בהגרלה זו לא נכללו קבוצות ליגת העל לנוער, אך נכללו קבוצות מכל יתר הליגות.

שלוש היורדות מליגת העל - בית"ר טוברוק נתניה, בני סכנין והפועל חדרה, שישחקו במחוז הצפוני של הליגה הלאומית, הוגרלו למשחקים כבר בשלב המוקדם - שתיים מהן ייפגשו קבוצות, שעשויות להתמודד בצמרת הטבלה: בית"ר טוברוק נתניה תתארח אצל הפועל נוף הגליל, הפועל חדרה תתארח אצל עירוני טבריה. בני סכנין תתארח אצל הקבוצה התל אביבית, הפועל רמת ישראל מליגת מרכז.

להלן תוצאות ההגרלה:

הפועל קרית אונו (ארצית דרום) - הפועל אום אל פאחם (לאומית צפון) 
הפועל פרדסיה (ארצית צפון) - מכבי אשקלון (שפלה) 
בית"ר ת"א חולון (ארצית דרום) - הכח מכבי עמידר ר"ג (לאומית דרום) 
הפועל עירוני כרמיאל (ארצית צפון) - עירוני אשקלון (שפלה) 
הפועל נוף הגליל (לאומית צפון) - בית"ר טוברוק נתניה (לאומית צפון)
מכבי יפו (לאומית דרום) - עירוני מודיעין (ארצית דרום) 
מכבי ב"ש "צו פיוס" (לאומית דרום) - מכבי אחי איכסל (ארצית צפון) 
הפועל הרצליה (לאומית דרום) - מ.ס. קריית חיים (מפרץ) 
איחוד בני בקה (ארצית צפון) - עירוני אריאל (שרון) 
מ.כ ירמיהו חולון (מרכז) - מ.ס. דימונה (ארצית דרום) 
בית"ר עירוני נהריה (מפרץ) - עירוני בית שמש (שפלה) 
הפועל מחנה יהודה פ"ת (מרכז) - מ.ס. ב"ש (שפלה) 
מ.כ. אור יהודה (מרכז) - שיכון ותיקים ר"ג (מרכז) 
הפועל עליה כפ״ס (ארצית דרום) - עירוני נשר (לאומית צפון) 
מכבי בני ריינה (ארצית צפון) - מכבי כפר יונה (שרון)
עירוני טבריה "צו פיוס" (לאומית צפון) - הפועל חדרה (לאומית צפון)
הפועל רמת ישראל ת"א (מרכז) - בני סכנין (לאומית צפון)
איחוד בני ג'ת (שרון) - עירוני קרית אתא (לאומית צפון)
מכבי אחי נצרת (לאומית צפון) - הפועל טירת כרמל (מפרץ)
מ.ס רמלה (מרכז) - בני יפו (ארצית דרום)
מכבי כפר סבא (שרון) - הפועל בארי אשכול (שפלה)
מכבי יבנה (לאומית דרום) - מכבי בת ים (מרכז)
א.ס רמת אליהו ראשל"צ (מרכז) - בני בענה (ארצית צפון)
מכבי השרון נתניה (שרון) - מ.ס שפרעם (ארצית צפון)
בית"ר קרית גת (שפלה) - הפועל לוד (מרכז/שפלה)
בית"ר חיפה (מפרץ) - מ.ס קרית ים (לאומית צפון)
מכבי קרית גת (ארצית דרום) - הפועל מטה אשר (מפרץ)
מ.ס דרום השרון (שרון) - הפועל ירושלים (לאומית דרום)
מ.כ מיתר (שפלה) - מ.כ ירושלים (שפלה)
צעירי אום אל פאחם (יזרעאל) - הפועל עפולה (לאומית צפון)
מ.כ נהלל יזרעאל "צו פיוס" (ארצית צפון) - מ.ס בית ג'אן (צפון)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
