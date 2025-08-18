יום שני, 18.08.2025 שעה 18:57
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

אצילי ולוי ב-11 של יצחקי לחצי גמר גביע הטוטו

על רקע החיסור של שועה המושעה, שחקן הכנף ינסה להוביל את קבוצתו לגמר מול הפועל חיפה. גם הקשר בהרכב, כהן שב להגנה. בצד השני, אנדו וגונן פותחים

|
עומר אצילי (האתר הרשמי של בית
עומר אצילי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

בית”ר ירושלים תפגוש הערב (שני, 20:00) את הפועל חיפה בשלב חצי הגמר של גביע הטוטו באצטדיון טדי, במשחק שבו המנצחת מביניהן תפגוש בגמר את הפועל תל אביב, שניצחה במוצאי שבת (16.8) את הפועל באר שבע 0:2. כעת, חניכיו של ברק יצחקי ושל גל אראל יעשו הכל כדי להתחרות על התואר הראשון שלהם לעונת 2025/26.

הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שניצחה בשלב רבע גמר גביע הטוטו את מכבי חיפה 0:2 במשחק האירופאיות שנערך בסמי עופר. בנוסף לכך, הצהובים-שחורים הספיקו גם להיפרד ממסגרת אירופית לעונה הקרובה, כאשר הודחו מסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג ע”י ריגה (4:3 בשקלול).

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, זוהר זסנו, בריאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, איילסון טבארש, ירין לוי, עדי יונה, עומר אצילי, טימוטי מוזי וג’ונבוסקו קאלו.

מנגד, האדומים מהכרמל סיימו את בית א’ של משחקי גביע הטוטו במקום הראשון שהוביל אותם אוטומטית לשלב חצי הגמר. תחילה, חניכיו של אראל הפסידו 1:0 לעירוני קריית שמונה, אך בזכות שלוש ניצחונות רצופים על מכבי בני ריינה (3:4), בני סכנין (0:1) ועירוני טבריה (0:1) הצליחו לעשות זאת.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, לארי אנגולו, ג’ורג’ דיבה, יאסמו קבדה, יעד גונן, נאור סבג, סלאם ג’ידו, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנדו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */