אצילי ולוי ב-11 של יצחקי לחצי גמר גביע הטוטו

בית”ר ירושלים תפגוש הערב (שני, 20:00) את הפועל חיפה בשלב חצי הגמר של גביע הטוטו באצטדיון טדי, במשחק שבו המנצחת מביניהן תפגוש בגמר את הפועל תל אביב, שניצחה במוצאי שבת (16.8) את הפועל באר שבע 0:2. כעת, חניכיו של ברק יצחקי ושל גל אראל יעשו הכל כדי להתחרות על התואר הראשון שלהם לעונת 2025/26.

הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שניצחה בשלב רבע גמר גביע הטוטו את מכבי חיפה 0:2 במשחק האירופאיות שנערך בסמי עופר. בנוסף לכך, הצהובים-שחורים הספיקו גם להיפרד ממסגרת אירופית לעונה הקרובה, כאשר הודחו מסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג ע”י ריגה (4:3 בשקלול).

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, זוהר זסנו, בריאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, איילסון טבארש, ירין לוי, עדי יונה, עומר אצילי, טימוטי מוזי וג’ונבוסקו קאלו.

מנגד, האדומים מהכרמל סיימו את בית א’ של משחקי גביע הטוטו במקום הראשון שהוביל אותם אוטומטית לשלב חצי הגמר. תחילה, חניכיו של אראל הפסידו 1:0 לעירוני קריית שמונה, אך בזכות שלוש ניצחונות רצופים על מכבי בני ריינה (3:4), בני סכנין (0:1) ועירוני טבריה (0:1) הצליחו לעשות זאת.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, לארי אנגולו, ג’ורג’ דיבה, יאסמו קבדה, יעד גונן, נאור סבג, סלאם ג’ידו, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנדו.